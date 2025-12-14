Luis Carrión, segundo entrenador despedido por el Real Oviedo en 16 jornadas de liga

El Real Oviedo sigue sin encontrar su hueco en Primera División. Si tras ocho jornadas de liga fue Veljko Paunovic quien abandonaba el cargo de entrenador del club carbayón, a Carrión le ha durado el mismo tiempo su segunda etapa en Oviedo. Un raquítico récord de 8 jornadas y solo 4 puntos, todos ellos de empates; además de la dolorosa derrota en Copa del Rey ante el Ourense CF acaba con el técnico barcelonés.

00.54 min Jesús Martínez, propietario del Oviedo: "Hablemos de copas europeas, no quiero hablar del descenso"

Tras las declaraciones de Jesús Martín, propietario del Real Oviedo, al destituir a Paunovic; ''queremos hablar de copas y de jugar en Europa, no de descenso'', la misión de Carrión de elevar al club asturiano se ha tornado en lo contrario. Si bien el técnico serbio dejó al equipo fuera de descenso con 6 puntos en 8 jornadas, con Carrión el Real Oviedo se ha hundido en la tabla con tan solo 10 puntos en 16 jornadas, dejando la salvación que marcan Valencia y Osasuna a 5 puntos.

Esta destitución se produce tras la dolorosa derrota ante el Sevilla por 4-0, donde el conjunto oviedista no fue capaz de crear ningún tipo de peligro a los locales en el Sánchez Pizjuán. La segunda etapa de Carrión en Oviedo acaba de manera mucho más abrupta que la primera, donde acabó jugando la final del playoff de ascenso a Primera División.

Tras un mal paso también por Las Palmas, el técnico de 46 años se une a Sergio Francisco en la 'lista negra' de la jornada, ya que el extécnico de la Real Sociedad también fue destituido al caer ante el Girona.