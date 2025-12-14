Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
LaLiga

Luis Carrión, segundo entrenador despedido por el Real Oviedo en 16 jornadas de liga

  • El entrenador barcelonés se marcha tras dos meses en el cargo y ninguna victoria
Luis Carrión, este domingo en el banquillo del Sanchez-Pizjuán, en el que ha sido su último partido al frente del Oviedo
Luis Carrión, este domingo en el banquillo del Sanchez-Pizjuán, en el que ha sido su último partido al frente del Oviedo AFP7 vía Europa Press
RTVE.es

El Real Oviedo sigue sin encontrar su hueco en Primera División. Si tras ocho jornadas de liga fue Veljko Paunovic quien abandonaba el cargo de entrenador del club carbayón, a Carrión le ha durado el mismo tiempo su segunda etapa en Oviedo. Un raquítico récord de 8 jornadas y solo 4 puntos, todos ellos de empates; además de la dolorosa derrota en Copa del Rey ante el Ourense CF acaba con el técnico barcelonés.

Para todos los públicos Jesús Martínez: "Quiero hablar de Europa, no del descenso" - Fútbol | Ver
Jesús Martínez, propietario del Oviedo: "Hablemos de copas europeas, no quiero hablar del descenso"

Tras las declaraciones de Jesús Martín, propietario del Real Oviedo, al destituir a Paunovic; ''queremos hablar de copas y de jugar en Europa, no de descenso'', la misión de Carrión de elevar al club asturiano se ha tornado en lo contrario. Si bien el técnico serbio dejó al equipo fuera de descenso con 6 puntos en 8 jornadas, con Carrión el Real Oviedo se ha hundido en la tabla con tan solo 10 puntos en 16 jornadas, dejando la salvación que marcan Valencia y Osasuna a 5 puntos.

Esta destitución se produce tras la dolorosa derrota ante el Sevilla por 4-0, donde el conjunto oviedista no fue capaz de crear ningún tipo de peligro a los locales en el Sánchez Pizjuán. La segunda etapa de Carrión en Oviedo acaba de manera mucho más abrupta que la primera, donde acabó jugando la final del playoff de ascenso a Primera División.

Resúmenes de LaLiga Sevilla FC - Real Oviedo: resumen del partido de la 16ª jornada de Liga | Primera
Sevilla - Real Oviedo: resumen partido 16ª jornada | Primera | Ver
Ver ahora

Tras un mal paso también por Las Palmas, el técnico de 46 años se une a Sergio Francisco en la 'lista negra' de la jornada, ya que el extécnico de la Real Sociedad también fue destituido al caer ante el Girona.

Es noticia: