El Bayern Múnich se proclama campeón de la Bundesliga y le da a Harry Kane su primer título

El Bayern Múnich es el campeón de la Bundesliga 2024-2025 gracias al empate en Friburgo del Bayer Leverkusen (2-2), al que sucede en el palmarés. Un palmarés que es envidiable en el caso del Bayern, con 34 ligas nacionales sumando la reciente, por lo que no es noticia sumar uno más. Pero sí en el caso de su delantero de referencia, Harry Kane.

Un desenlace con suspense, puesto que el Bayern ya lo celebraba en el minuto 94 del partido de este sábado en Leipzig, pero se vino abajo la emoción con el gol de los locales. Tocaba esperar a este domingo para un posible pinchazo del Leverkusen, como así ha sido.

Kane no jugó al estar suspendido para este partido por acumulación de amarillas; dejó el trabajo hecho las jornadas anteriores. Sufrió con el 2-0 del Lepizig en la primera mitad, pero luego gritó como un hincha más los goles de la remontada en la segunda parte, obra de Dier, Olisé y Sané. Al final bajó al césped para abrazarse con sus compañeros y dedicarle el título a la hinchada, pero el empate de Poulsen en el añadido frustró la fiesta bávara.

A sus 31 años y tras una dilatada carrera siendo uno de los arietes más cotizados del mercado internacional, Harry Edward Kane, ha conseguido por fin un título que añadir a sus vitrinas. El jugador nacido en Londres y capitán de la selección inglesa se ha quedado a las puertas en más de una ocasión y finalmente se lleva el premio. A pesar de un sinfín de distinciones individuales, incluida la Orden del Imperio Británico o la Bota de Oro del Mundial 2018, 'Hurrikane' no tenía un trofeo de equipo.

Este año la liga ha sido la tabla de salvación. Kane ha anotado 29 goles en 24 partidos, dando una vez más muestras de por qué es uno de los delanteros más cotizados del mercado internacional. El Bayern ha dominado el campeonato de principio a fin, pero en la Copa cayó a las primeras de cambio -contra el Leverkusen- y en Champions fue eliminado en cuartos por el Inter de Milán, actual rival del Barça en semifinales.

En su liga no ha habido sobresaltos y eso ha sido un alivio para Kane, quien viendo su trayectoria con perspectiva no se puede creer que no tuviera ningún título de los más deseados por los equipos europeos. En diez años con el Tottenham no pudo alzar ninguno, estando muy cerca en 2019 cuando el conjunto londinense alcanzó la final de la Champions League, que se disputó en Madrid, pero acabó siendo derrotado por el Liverpool.

Era el equipo de su ciudad, en el que se formó y al que regresó tras haber sido cedido al Leicester. Quién sabe si quedándose en los 'Foxes' habría hecho tándem con James Vardy para llevarse la Premier de la histórica temporada 2015-2016. Sin embargo, en la siguiente se quedó con la miel en los labios siendo subcampeón. Kane ha sido hasta ahora algo similar a lo que fue Poulidor en ciclismo. Entre sus subcampeonatos figura también la Carabao Cup en dos ocasiones (2015 y 2021), un título menor que la FA Cup pero un título al fin y al cabo.

El capitán de la selección de Inglaterra desde 2018, internacional desde tres años antes, sufrió la decepción de dos subcampeonatos seguidos en sendas Eurocopas, especialmente la primera disputando la final en Wembley en 2021 ante Italia. Dio la clasificación a su combinado nacional con un penalti en la prórroga ante Dinamarca, penalti con suspense porque tuvo que ser repetido tras fallar el primer intento. También anotó en la tanda de la final, pero los fallos de Jadon Sancho y Bukayo Saka condenaron a los 'pross'. En la Euro de Alemania 2024 no pudo hacer frente a la pujante España en la final, pero fue determinante en la agónica victoria en la prórroga frente a Eslovaquia en octavos (2-1), siendo uno de los destacados junto a Jude Bellingham, y en la remontada en semifinales frente a Países Bajos, anotando de nuevo desde el punto de penalti (1-2).

Kane lleva anotados 71 goles en 105 partidos con Inglaterra, dejó para el Tottenham 280 dianas en 435 partidos en una década y con el Bayern lleva 80 en 89 partidos, mejorando su promedio tal como hemos visto en la presente temporada. Llegó para cubrir el vacío que dejaba Robert Lewandowski y por fin ha logrado romper su maldición. Un goleador nato con hambre de títulos.