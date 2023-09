Tebas, tras la dimisión de Rubiales: "El daño reputacional al fútbol español es tremendo"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha destacado el "daño reputacional" que le ha hecho Luis Rubiales al fútbol español.

Un día después de la dimisión de Rubiales, Tebas ha indicado que le "preocupa mucho" la repercusión que ha tenido todo el escándalo por el beso sin consentimiento de Rubiales a Jenni Hermoso.

"El daño es tremendo. Esta es la noticia en medios digitales que habla de España de mayor repercusión en la historia. Me preocupa mucho", aseguró Tebas.

"Esto nos va a costar muchísimo", añadió el mandatario.

"No voy a buscar candidato porque no es nuestro cometido"

Respecto a quien sería el candidato ideal de LaLiga para presidir la RFEF, Tebas ha preferido mantenerse al margen.

"LaLiga no tiene voto. Debe ser el mundo de las territoriales el que marque el camino de lo que nos espera. No tengo candidato, ni el fútbol profesional me consta que piense en candidatos", agregó.

"No voy a buscar candidato porque no es nuestro cometido", agregó Tebas que sí precisó que no es solo cuestión de "tener un presidente, sino de cómo gestionar aquello".

"Deseo cambios. Hay muchas sinergias entre LaLiga y la Federación. Que quede muy claro, ni Javier Tebas ni LaLiga quieren controlar la Federación. Es un argumento que sirvió al presidente Rubiales para mantener unida a su gente, pero no es así. Ni queremos, ni tenemos tiempo, ni es nuestra ambición. Deseamos que esta relación genere las sinergias para seguir creciendo y no sean un elemento de confrontación", declaró.