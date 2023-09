Del beso a Jenni Hermoso a la dimisión de Rubiales: cronología de 21 días de polémica

20 de agosto. La selección española femenina de fútbol se corona campeona del mundo por primera vez en su historia, pero la imagen para el recuerdo, inevitablemente, fue otra: el beso que el entonces presidente del la Federación de fútbol, Luis Rubiales, le da a la delantera Jenni Hermoso. Un acto eufórico que le ha costado el puesto. Así han sido los 21 días de la polémica.

Contigo Jenni

El mundo del fútbol se llenó de muestras de apoyo a la delantera mediante la frase "Contigo Jenni". Entrenadores de equipos masculinos y voces de la selección como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí o Athenea del Castillo dejaron sus colores de lado para mostrar su apoyo a Hermoso y cargar contra Rubiales.

El presidente de la Federación realizó entonces una disculpa pública en un vídeo compartido por la RFEF, que continuó indignando: "seguramente me he equivocado, lo voy a reconocer. En un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió. Tengo que disculparme, no me queda otra"