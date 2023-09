Victor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), ha explicado en La Hora de La 1 el proceso a seguir en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras la dimisión de Luis Rubiales y ha criticado al TAD por su decisión de considerar "grave" el beso de Rubiales a Hermoso: "Voy a ser muy claro, me parece curioso que haya sido más severo el propio Rubiales dimitiendo, que el TAD con él al considerar su falta no muy grave".

Francos ha dicho que no esperaba la dimisión de Rubiales, aunque "todo su entorno más cercano le había recomendado su dimisión" y "el rechazo del mundo del fútbol era evidente". "No creo que quiera volver a la RFEF, creo que no tiene opciones de recuperar la confianza del fútbol español", añadió.

Con respecto a las palabras de Rubiales, en las que apuntaba a "los poderes fácticos" como responsables de su salida, Francos le ha recomendado que "no confunda una mano negra con todas las manos negras de España". Francos ha dicho que no se trata solo de un colectivo o una federación territorial, sino "todas las federaciones, partidos políticos, asociaciones..." las que habían pedido su dimisión.