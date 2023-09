Francos pide un proceso electoral lo más "ágil y pronto posible"

El presidente del CSD, Víctor Francos, ha asegurado en La hora de La 1 que, tras la dimisión de Rubiales al frente de la RFEF, el CSD quiere que el proceso electoral "sea lo más ágil y pronto posible". Francos, que ha detallado cuáles son los pasos a seguir de aquí en adelante y ha anunciado que van a hacer "un estudio en profundidad para regular las elecciones a las federaciones deportivas".

Por otro lado, Francos ha recomendado a Rubiales "que no confunda una mano negra con todas las manos negras de España", por el masivo rechazo de sus acciones, y ha criticado la resolución del TAD: "Me parece curioso que haya sido más severo el propio Rubiales dimitiendo que el TAD con él al considerar su falta no grave".