Tanto desde el deporte como la política, algunos cargos del Gobierno y de organismos deportivos se han hecho eco de la dimisión de todos sus cargos del suspendido presidente de la RFEF, Luis Rubiales.

Desde el Consejo Superior de Deportes (CSD), su presidente, Víctor Francos, ha considerado sobre su renuncia que ha hecho "lo que tenía que hacer" y ha pedido que se lleven a cabo los cambios estructurales a los que se comprometió Pedro Rocha y haya elecciones "en tiempo y forma" en dicho organismo.

"El expresidente ha hecho lo que tenía que hacer. Es lo que le habíamos pedido prácticamente todo el conjunto de la ciudadanía española. Es una buena decisión porque beneficia al fútbol español. No solo lo respetamos, sino que lo compartimos", ha explicado en declaraciones a la Cadena SER.

"Lo que se ha producido hoy es un gesto importante, quiero agradecerle a todo el mundo la paciencia que han tenido. No lo digo por generar pena, pero no han sido unos días fáciles", ha admitido Francos.

Asimismo, ha asegurado que no ha hablado con Rubiales "desde el jueves antes de la Asamblea (el pasado 24 de agosto)" y que la dimisión de este domingo no se la ha comunicado Pedro Rocha, ahora al frente de la RFEF, aunque "bien está lo que bien acaba".

"Ha habido un conjunto de circunstancias y personas que le han dicho que tenía que irse. El TAD me ha sorprendido que no calificara el acto de muy grave. Ha sido más severo Rubiales que el propio TAD", ha continuado el presidente del CSD. También ha recordado que el Gobierno quiere que se cumplan "los cambios estructurales a los que se comprometió el presidente interino (Rocha) y que haya elecciones en tiempo y forma y evidentemente, dadas las circunstancias, no tendría ningún sentido alargar de forma excesiva las elecciones".