El jugador de la selección iraní Mehdi Taremi explicó su particular visión del primer partido de su selección contra Inglaterra:"El primer partido no fue fútbol por todo lo que le rodeó. Nuestra torneo empieza ahora.", dijoel jugador del Oporto en declaraciones recogidas por EFE. Los jugadores iraníes no cantaron el himno en forma de protesta por las violaciones de libertades en Irán, especialmente aquellas relacionadas con las mujeres. "Con todo el respeto, me gustaría decir algo: lo que yo diga aquí no va a tener ningún efecto. Algunos lo entenderán o no. Lo que puedo hacer es jugar al fútbol. No quiero hablar de problemas políticos. No estamos bajo ninguna presión, estamos aquí para jugar al fútbol", añadió Taremi.