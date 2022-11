Fernando Santos, seleccionador de Portugal, ha hecho oficial la lista de 26 jugadores que disputarán el Mundial de Qatar. Cristiano Ronaldo, que disputará su quinta cita mundialista, y Joao Félix, serán las principales bazas de un equipo que está llamado a estar entre los mejores por calidad y nivel en los futbolistas citados por el técnico luso.

