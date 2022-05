El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que la final de la Champions League de Lisboa 2014 contra el Atlético fue "la llave de los éxitos actuales", en comparación con la que se juega este sábado contra el Liverpool. Por ello considera que en la de este año el equipo tiene "la misma motivación, pero menos preocupación".

"Cada partido tiene su historia y su estrategia. Veo la misma motivación que entonces -Lisboa 2014- pero un poco menos preocupación, porque el partido de Lisboa ha sido para el madridismo la llave de los éxitos de los últimos años", ha dicho al ser preguntado por aquella final.

00.20 min Ancelotti sobre Benzema: "Ha mejorado, tiene más personalidad tanto dentro como fuera del campo"

En la misma jugó el francés Karim Benzema, hoy uno de los capitanes ocho años después. Preguntado también por él, Ancelotti tiene claro que ha mejorado: "Tiene más personalidad y liderazgo, tanto dentro como fuera del campo. Lo que no ha cambiado es su calidad, que sigue siendo tope, y su humildad".

También ha hablado sobre Benzema su compañero Marcelo Vieira, que ha comparecido junto al técnico y al meta belga Thibaut Courtois. El brasileño, que puede ampliar su nómina de títulos a 25 este sábado, ha elogiado al galo: "No es solo esta temporada la que ha ayudado al equipo con su fútbol muy bonito".

00.48 min Marcelo: "Mi historia en el Madrid está hecha, no me hace falta una estatua"

Marcelo acaba contrato y todo parece indicar que el club no se lo va a ampliar. Al ser preguntado por un periodista de su país si prefiere una estatua o un nuevo contrato, ha sido tajante: "Todos saben de mi pasión por este club. No hace falta una estatua, mi historia está hecha quedándome o no. Hablaremos después de la final".

00.18 min Courtois: "El Madrid gana las finales, ahora estoy en el lado bueno de la historia"

En cuanto a Courtois, el belga también ha comparado la final de Lisboa porque en su caso estuvo como portero del Atlético de Madrid. "Sabes que el Real Madrid cuando juega las finales las gana, por eso ahora estoy en el lado bueno de la historia".