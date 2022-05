Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, ha pasado por rueda de prensa para analizar el partido ante el Real Madrid, previo a la final de la Champions League que se disputará en la noche de mañana sábado a partir de las 21:00 h.

En primer lugar, el técnico alemán ha recalcado las ganas que tienen de conquistar este trofeo. "No se como me voy a sentir si ganamos, ahora mismo estamos pensando en preparar bien la final. No tenemos la misma experiencia que ellos, pero es la tercera final en cuatro años y estamos preparados y centrados en ganarla".

Asimismo, ha asegurado que Thiago y Fabinho se encuentran en buenas condiciones para disputar el partido. "Estamos con muchas ganas de vivir este partido, de estar aqui. Veo bien a Thiago y Fabinho y vamos a ver si pueden disputar la final".

“"Ellos tienen más experiencia en estos partidos"“

Como no podía ser de otra manera, le han preguntado al técnico de Stuttgart si el choque es una revancha de lo que ocurrió en 2018. "No hay que pensar en eso. Para Salah fue un momento complicado y claro que es una sensación dura, es normal que a cada unos nos motiven cosas diferentes".

"No olvidamos lo que pasó en Kiev" "No es la única motivación, pero entiendo que Salah quiera ganar. No nos olvidamos de lo que pasó en Kiev, pero no es suficiente para pensar solo en eso. Hay tantas razones para darlo todo mañana y esa podría ser una", afirma Klopp. También le han preguntado sobre los rumores del fichaje de Mané por el Bayern de Munich. "Sadio Mané esta en buenisima forma, es un placer verlo jugar . No me preocupa las especulaciones de fichaje por el Bayern de Munich. No es un problema, Mané está centrado en el partido". Para el entrenador del Liverpool, ganar este trofeo sería culminar una gran temporada. "Significaría mucho ganar esta Champions. Si uno es aficionado del fúbol saben que lo que han hecho esta temporada mis chicos es excepcional. Estamos preparados, la historia dictará lo que tenga que dictar. Hemos jugado muchas finales este año. La tanda de penaltis contra el Chelsea fue fundamental para nosotros".

"No importa cual es el favorito" Sobre el Real Madrid, sólo ha tenido buenas palabras. "La historia y la experiencia del Madrid son grandes. Sus remontadas han sido increíbles, pero queremos estar al nivel en la final y queremos hacer nuestro partido. Si jugamos como sabemos somos un equipo difícil. No me importa cual es el favorito". Klopp también ha destacado la mejoraría del equipo desde aquella final en Kiev ante los blancos. " Hemos mejorado desde aquella final. Jugamos un buen partido aquel dia, pero las circunstancias nos sobrepasaron. Llegamos con jugadores lesionados y no pudimos dar nuestro máximo nivel. Lo que sucedió con Salah y nuestro partido, nos afectó. Hay que aprender de ello".

"Nos merecemos disputar este partido" Por último, ha resaltado las virtudes de su equipo y las ganas que tienen por volver a ser campeones de Europa. "Tenemos confianza y los jugadores han crecido estos años, todos estamos con buenas vibraciones y somos parte de un club muy importante y somos las personas correctas para estar en este equipo. Estamos preparados". "Nos merecemos estar aqui. Hay que dar el nivel más alto y somos un rival muy complicado. No estoy nervioso y tengo que trasmitir esto a los jugadores. Queremos demostrarlo mañana", asegura el adiestrador de los 'reds'.