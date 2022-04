El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha asegurado en La Hora de La 1 que sabe quién está intentando descabezarle, al tiempo que ha tachado de "falsa" la información de El Confidencial que apuntaba a que la Federación le había pagado el alquiler de un piso de lujo en Madrid.

"Es falso, esto [el pago del piso] no se aprueba por estatutos, se aprueba en cada asamblea, es falso... es falso que hayamos cobrado comisiones, es falso todo lo que está diciendo, me está echando un montón de basura encima, su objetivo supongo que será beneficiar a alguien, no sé a quién... yo soy un hombre honrado", ha declarado Rubiales.

“No me llevé ninguna prima“

Además, Rubiales ha anunciado que pedirá en la próxima asamblea federativa un cambio en su estructura salarial. "Si alguien piensa que hay controversias, ningún problema, se cambia a un salario fijo con el único variable del IPC", ha indicado Rubiales, que con este movimiento busca zanjar las dudas por los incentivos que podría cobrar en su sueldo en función de qué determinados equipos puedan llegar a jugar la Supercopa. "No me llevé ninguna prima", ha insistido Rubiales.