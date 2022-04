El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha asegurado que tiene "una gran indignación por todas las falsedades que se están vertiendo", en relación con las informaciones publicadas por El Confidencial sobre los audios de la gestión del contrato de la Supercopa de España con Arabia Saudí junto con la empresa de Gerard Piqué, Kosmos.

"Se han dicho muchas cosas y pocas o ninguna son ciertas. La gestión de la Federación es clara, transparente, limpia, honesta y sobre todo beneficiosa para el fútbol español. La Federación no ha pagado, ni paga, ni pagará a nadie por esta operación, estamos hablando de 400 millones de euros para el fútbol español", ha afirmado.

“La Federación no ha pagado a nadie por esta operación“

Rubiales ha explicado cómo se llevó a cabo la gestión del contrato de la Supercopa, del que ha defendido su legalidad y su ética, al indicar que ha superado el Código ético de la FIFA, "al no existir relación económica entre Kosmos y la RFEF", y los propios filtros de la Federación Española de Fútbol.

El presidente de la RFEF ha pedido a los medios de comunicación que den "prioridad al problema real", la sustracción de su teléfono móvil. "Hablen del delito que he sufrido. No he autorizado que salgan esas informaciones, que no sé si están sesgadas. Yo confío en la Policía y espero que puedan atrapar a esos mafiosos y delincuentes que han hecho esto", ha espetado Rubiales, que ha asegurado que sufre ataques continuos desde que llegó a la presidencia de la Federación. "Es una continua campaña de erosión, desgaste y total desprestigio", ha añadido el presidente de la RFEF, que ha afirmado que no descarta que "el día de mañana metan un saco de cocaína" en el maletero de su coche.

"La Federación no le paga nada a Kosmos" En su explicación, Rubiales ha defendido la "legalidad" del acuerdo con Arabia Saudí, recordando que el contrato publicado "ya está desfasado". "Ese contrato ya no rige en esta relación, el actual se aprobó en la última asamblea de 2020 y será una relación de diez años, lo que permitió que Arabia Saudí pague 40 millones de euros jugando en Andalucía la Supercopa. Ese dinero permitió la supervivencia de muchos clubes humildes, porque la mitad va para ellos", desarrolló Rubiales. “El contrato de la primicia está desfasado“ "Hablamos de 400 millones de euros para el fútbol español, más o menos 50% para los clubes que participan y 50% para el fútbol más modesto. No hay mucho más que contar, este acuerdo se votó en la asamblea sin ningún voto en contra", indicó. En cuanto a la intervención en la operación de la empresa de Gerard Piqué, Kosmos, Rubiales ha insistido en varias ocasiones que la comisión la paga Arabia Saudí y no la RFEF: "La Federación no le paga nada a Kosmos". Preguntado si le parecía ético que Gerard Piqué, jugador en activo del FC Bracelona, cobre dicha comisión de 24 millones de euros, Rubiales ha defendido la figura del azulgrana: "ojalá hubiera más futbolistas como Piqué". "¿Si un intermediario cobra un 10% de toda la operación está en mercado? Sí ¿Es legal? Sí... el resto es demagogia por la cantidad económica. Esa persona [Piqué] nos presentó a ese 'partner'. ¿Si cobra el 10% cuando trabaja con LaLiga lo puede hacer y no cuando lo hace con el gobierno de Arabia Saudí? Es un problema de ellos. Nosotros estamos encantados de que Kosmos nos trajera esta opción a nosotros".