Tras conocer las conversaciones entre Luis Rubiales y Gerard Piqué en las que hablaban de las comisiones por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, el escándalo continúa.

El Confindencial sigue publicando audios que desvelan como el jugador azulgrana sugirió al presidente de la RFEF recurrir al rey emérito, Juan Carlos I, para cerrar el acuerdo de celebración de la Supercopa en el país asiático.

Piqué sugería que el emérito que podría "ayudar seguro" gracias a sus "buenas relaciones" con los saudíes.

"Rubi, ¿crees que acercándonos al rey puede ayudar, que tiene muy buenas relaciones con la gente de allí, con los reyes o quien sea de los saudíes? Porque podemos entrar fácil, yo supongo que tú también puedes entrar, pero creo que el rey aquí nos podría ayudar seguro. El emérito", señaló Piqué a Rubiales en la segunda serie de audios desvelados por el medio digital.

Sin embargo, el presidente del organismo federativo optó por la cautela, aunque insinuó al central barcelonista que podría hacerlo a título particular. "Uf. Si nos saltamos desde la Federación al Gobierno, nos pasará factura. Otra cosa es que lo hagas tú, pero te vas a implicar. No sé", señaló en el audio de respuesta.

“Susanna desmiéntelo categóricamente . Me puso Piqué un Whatsapp para verme, pues venía a Abu Dabi a presentar su Copa David y le dije muy amablemente que no estaría aquí, pero de lo otro nunca”, decía el rey emérito en el mensaje enviado a la presentadora.

Así convencieron a Aganzo para jugar la Supercopa en Arabia

Además, en los audios de este martes también desvelan como Rubiales y Piqué convencieron a David Aganzo, presidente de AFE, para que les apoyara en su intención de llevar esta competición al país asiático. Incluso utilizaron a Leo Messi para pedirle a Aganzo que defendiera ante LaLiga un calendario diferente, que permitiera que la Supercopa se jugara en enero.

Rubiales y Piqué hablan entre ellos sobre cómo sugerirle a Aganzo que apoye el calendario de la RFEF. Así se desarrollaron las conversaciones.

"Creo que alguien, tenemos que pensar en quién, que no seas tú para que no te vinculen a ti, debería hablar con David Aganzo y decirle: ‘Oye, macho, esto tiene que salir, esto viene bien, nosotros no queremos jugar las dos primeras jornadas de Copa [del Rey], nos viene de puta madre…", le decía Rubiales a Piqué a mediados de abril de 2019.

Incluso el presidente de la Federación sugirió buscar a alguien del Madrid, pero teniendo cuidado de a quién elegir. "Lo que sea, pensar cómo, de qué manera y quién podría llamar del Barça (a Aganzo). Incluso del Madrid, pero, claro, aquí no podemos equivocarnos, porque si se lo decimos y el que sea no quiere… ¿sabes?", añadía.

Piqué se muestra de acuerdo con la artimaña y responde que va a apretar a Aganzo a cambio de un vídeo de apoyo a AFE. Un vídeo que haría él mismo y también Leo Messi, por entonces máximo estandarte del Barça.

"Estos de Futbolistas ON son la otra asociación que ha montado Tebas por detrás y me pide (Aganzo) un vídeo, así que yo le podría decir: ‘Tío, escucha, tira adelante el calendario de la Federación y tal y ahora te mando el vídeo’. Con la excusa, le mando el vídeo. Y le digo: ‘Escucha, hostia, tiremos adelante esto de la Federación, que está de puta madre, tal, no sé qué…’. A ver qué me dice, y tenemos a Leo detrás, que le va a mandar un vídeo y todo. O sea que del Barça se lo podríamos decir como un mensaje de todos los capitanes", responde Piqué a Rubiales.

"Condiciónale un poquito, no condiciónale, pero dile: ‘Mira, te voy a mandar el vídeo, también el de Leo y tal. Oye, por cierto, ¿cómo está lo de la Federación?’. Que te lo explique él y cuando te lo explique, que tú lo conoces mucho mejor que él el calendario (risas), le puedes decir: ‘Ah, pues yo creo que no hay color, hay que tirar por el de la Federación a muerte. Además, Tebas ya sabes lo que quiere, te está jodiendo con Futbolistas ON. Si tú quieres nuestra ayuda, ¿cómo vamos a entender que luego ayudes a Tebas, tío?’. Algo así", comenta Rubiales.