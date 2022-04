Tercer capítulo de los audios entre Gerard Piqué y Luis Rubiales. Tras las negociaciones para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, o buscar la intrmediación del rey emérito, este miércoles hemos conocido que el jugador azulgrana intentó jugar con la selección Sub-21 los Juegos de Tokio y así se lo pidió al presidente de la Federación.

"Me la tienes que hacer, eh Rubi. Lo tienes que conseguir, hostia. Me haría una ilusión ir a los Juegos", decía Piqué a Rubiales según desvela El Confidencial.

En junio de 2019, nada más conseguir la selección Sub-21 su clasificación para Tokio, Piqué le mandó un audio a Rubiales pidiendo que hablara con el seleccionador Luis de la Fuente para poder estar en los juegos.

"Esta me la tienes que hacer, eh Rubi. Lo tienes que conseguir hostia. La tenemos que mantener muy en secreto y coger al míster [ De la Fuente] cuando acaben, en septiembre o cuando sea; cuando acabe la competición, me voy a Madrid y nos sentamos con él, tío y… me haría una ilusión… A ver cómo lo podíamos gestionar para que tampoco salga en ningún sitio ni nada. Creo que esto hay que mantenerlo hasta el final muy en secreto entre los tres. ¿No te parece?", le pidió Piqué mientras se encontraba de vacacione en Bahamas a Rubiales. Una petición que llegó en medio de las negociaciones por llevar la Supercopa a Arabia Saudí.





La respuesta de Rubiales fue la siguiente. "Por supuesto, hay que mantenerlo en secreto y el míster, si él confía, quiere y tira 'palante', yo encantadísimo. A mí me gustaría que vinieras hasta la absoluta, la otra, que te necesitamos más".

“Si esto se filtra o lo que sea, va a haber otros jugadores que van a querer ir“

Pero esta no era la primera vez que Piqué y Rubiales hablaban de este asunto. En marzo de 2019 el jugador azulgrana ya le hizo esta misma petición al presidente de la RFEF.

"Rubi, sobre todo si mañana hablas con el entrenador de la Sub-21, sobre todo mantenedlo superconfidencial. Si se lo puedes decir, que sea algo entre nosotros, que no lo sabe nadie más. Si esto se filtra o lo que sea, va a haber otros jugadores que van a querer ir y tal, y para él va a ser un problema también, así que coméntale, sobre todo, que quede entre los tres y que si algún día quiere hablar yo me voy a Madrid en un momento y hablamos, ¿vale, 'crack'? Y Felicidades, tío. Creo que hemos hecho un contrato de la hostia con los saudíes", señalaba Piqué.

“Me ha dicho que le gustaría hablar contigo, pero hay que esperar a estar clasificados.“

Por aquel entonces, y con la Sub-21 aún sin clasificarse, Rubiales respondió: "Geri, he hablado hoy con De la Fuente, con el seleccionador Sub-21, y me ha dicho que si te parece bien, él quiere esperar a que estén clasificados y que en cuanto estuvieran clasificados que, vamos, que al día siguiente te recibe, habla contigo o va él donde sea o lo que sea, ¿vale? No lo sé, yo la verdad es que no le he querido dar ninguna indicación, ni presionarle ni al contrario. Me ha dicho que le gustaría hablar contigo, pero hay que esperar a estar clasificados. Yo no sé si será por superstición o por lo que sea. Venga, un abrazo, tío".