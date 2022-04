El escándalo de los audios de la Supercopa continúa. Aunque en esta ocasión no se trata de conversaciones sobre dicha competición, Luis Rubiales vuelve a ser el protagonista al, supuestamente, haber pagado el alquiler de su vivienda con dinero de la Federación. Así lo asegura El Confidencial en la información que publica este jueves .

Según este dirario, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) infringió las normas internas del organismo al percibir una ayuda para el alquiler de la vivienda a la que tenía acceso, por no cumplir los requisitos.

Al parecer, esa ayuda no le correspondía al estar censado en Madrid, sin embargo Rubiales la recibió y la utilizó para pagar los 3.100 euros del alquiler del piso en el que residía en la Plaza de España de Madrid. Por tanto, el pago de esa renta salió de la Federación y no del bolsillo de Rubiales a pesar de que en 2021 cobró 634.518,19 euros brutos.

Además, en este asunto se ve también implicado Andreu Camps, secretario general de la Federación, que admitió en un correo interno que el pago de esta casa con fondos del organismo podía suponer un "problema".

En los correos que revela El Confidencial queda de manifiesto que la Federación conocía la posible irregularidad de esta ayuda de vivienda por lo que se "maniobró para darle una cobertura legal".

Además, en otro email de octubre de 2020, cuando Rubiales ya llevaba ya nueve meses en la citada vivienda, Camps admitió que se habían saltado el reglamento interno de la ayuda de vivienda.

Piqué y Rubiales hablaron del VAR antes de un Clásico

Asimismo, en otra parte de las conversaciones reveladas este jueves se descubre que Gerard Piqué se quejó a Luis Rubiales del VAR justo antes de un Clásico.

En concreto, el jugador alzulgrana se quejó del arbitraje tras un Real Sociedad-Barcelona de la temporada 2019-2020, que teminó 2-2. En ese encuentro Piqué reclamó un penalti por agarrón en el último minuto pero ni el colegiado del encuentro ni el VAR consideraron que fuera penalti. Tras el choque, esta fue la conversación que Ruibiales y Piqué mantuvieron por Whtasapp.

“Tú sabes que estando yo por medio no hay ni ganas de perjudicar ni de beneficiar a nadie“

Rubiales: "¿Cómo estáis?"

Piqué: "Jodidos, hoy la han liado"

Rubiales: "¿Qué ha pasado, que no he visto lo del VAR?

Piqué: "Pues que no han consultado el VAR y era penalti clarísimo. Y los del VAR tampoco han dicho nada. Tendrían que haber avisado al árbitro. Sobre todo si pitas el de Busi en la primera parte"

A estos mensajes de texto, Rubiales contestó con el siguiente audio: "¿Sabes lo que pasa, Geri? Que o es clamoroso o... yo no lo he visto. Palabra de honor que yo no lo he visto. Estoy en Sevilla y... bueno, que en Sevilla también hay tele, pero que no lo he visto. Sé que os han pitado uno dudoso en contra, que si es dudoso no entran ni para bien ni para mal, y sé que no han pitado uno, un agarrón a ti, me han dicho. Pero los agarrones también, o es muy claro o tampoco entran. Pero bueno, lo veré después. Oye, si se han equivocado... Tú sabes que estando yo por medio no hay ni ganas de perjudicar ni de beneficiar a nadie, ¿sabes?".