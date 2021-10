Pau Gasol ha anunciado su retirada del baloncesto a sus 41 años: "Sopesandolo todo, hoy estoy aquí para anunciaros que me voy a retirar del baloncesto profesional. Es una decisión difícil, pero meditada. Hay que cambiar de marcha" ha expresado el pívot desde un acto en el Teatro Liceu de Barcelona.

“Querido baloncesto, gracias por todo.



Dear basketball, thank you for everything.



Estimat bàsquet, gràcies per tot.



