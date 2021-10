Si Fernando Martín fue el pionero del baloncesto español en la NBA, Pau Gasol fue la muestra de que los sueños pueden volverse realidad. 18 años estuvo peleando con los gigantes de la canasta para volverse una leyenda del deporte. Sus dos anillos con los Lakers fueron el cúlmen de una carrera americana llena casi siempre de luces que le llevará, probablemente, al Salón de la Fama. Así fueron las dos décadas de NBA del mejor jugador español de baloncesto de todos los tiempos:

Dos cursos consecutivos por encima de los 20 puntos y tres participaciones seguidas en playoffs le dieron la potestad de exigir a la gerencia una plantilla más competitiva. Porque, sí, llegaban a la postemporada, pero no habían logrado ni una sola victoria. El equipo, en lo más alto, se hundió y, con él, la relación de Gasol con los Grizzlies. Los rumores de traspaso se sucedían y se hicieron evidentes cuando explotó el shophomore Rudy Gay, con la consiguiente reducción de protagonismo del catalán. Todo estaba preparado para la salida y el 1 de febrero de 2008 se anunció la oficialidad lo que era un secreto a voces: Pau se iba traspasado a los Lakers . Atrás dejó un legado sobresaliente con máximos históricos de la franquicia en puntos, rebotes, partidos, minutos, etc. El mejor jugador de siempre de los Grizzlies dejaba la insulsa Tennessee por la ajetreada California.

Su trayectoria seguía subiendo como la espuma, pero le faltaba el reconocimiento de toda la liga. Al formar parte de un mercado pequeño, Gasol era un jugador que siempre estaba infravalorado. Su nombre sonaba para el partido de las estrellas, pero el reconocimiento nunca terminaba de aparecer. Hasta que en la 05/06 llegó su primer gran momento en la NBA . Fue llamado, como reserva, para el All Star de Houston y, aunque no pudo ver canasta, se contentó con ser el máximo reboteador de la noche (12) y, por su puesto, con ser el primer español en disputar este tipo de encuentros.

Los Ángeles Lakers, de ‘Gasoft’ al bicampeonato

La etapa más gloriosa de Gasol en la NBA se pinta de púrpura y oro. En algo más de seis temporadas, alcanzó tres Finales y ganó dos anillos. Supo adaptarse a las mil maravillas a las exigencias del triángulo ofensivo de Phil Jackson, a la filosofía zen del místico entrenador de Montana y a Kobe Bryant. La ‘Mamba Negra’ era un baloncestista ultracompetitivo que solo dejaba entrar en su círculo íntimo a los elegidos. Pau fue uno de ellos, bien porque se lo ganó en la cancha, bien porque nunca osó desafiar al macho alfa. En todo momento, el español supo ejercer de segundo espada.

Pau Gasol intenta un gancho, durante las Finales de la NBA 2010 EFE

No obstante, este idilio con la franquicia tuvo sus más y sus menos. Recibió el mote ‘Gasoft’ (blando) tras perder su duelo individual con Garnett en las finales de 2008. Pau llegó muy exigido físicamente, nunca había participado en tantos partidos en mismo curso, y lo pagó en el peor momento. La prensa puso en duda su valía como pieza clave de un futuro equipo campeón. No pesaba su elección como All Star ese mismo año ni que Boston llegase más rodado como conjunto. Había que buscar un cabeza de turco y le tocó a él. Aunque dicen que la venganza se sirve en plato frío y Pau no tuvo que esperar demasiado.

Una temporada más tarde, otra vez en estaba en las finales, el examen volvía a ser igual de exigente, o incluso más. Dwight Howard, el pívot más dominante y físico de la NBA, esperaba al catalán. Gasol domó, para muchos contra pronóstico, a toda una fuerza de la naturaleza. Dejó al americano en un 48% en tiros de campo, cuando promediaba más de 61%, y en 15 puntos por partido. Los Lakers barrieron 4-1 a los Magic y Pau ganó su primer anillo y también el primero para un español, cumpliendo, así, el sueño que inicio Fernando Martín en los Blazers.

Su prueba de fuego absoluta tendría lugar en el 2010. 23 años después, los aficionados de todo el mundo iban a poder disfrutar de unas nuevas finales NBA entre Lakers y Celtics. Y todo se iba a decidir en un séptimo encuentro en el Staples Center. Pau no defraudó y completó uno de los mejores partidos de su carrera. Se apuntó un 19-18, ante Garnett, sí, de nuevo el hall of famer frente a frente, para lograr el bicampeonato. Este fue, sin duda, su momento más alto como baloncestista NBA.

Sin embargo, todo lo que sube baja, y los Lakers no fueron menos. Dos batacazos en los playoffs posteriores contra Mavericks (4-0) y Thunder (4-1) obligaron a los Buss a dar un golpe sobre la mesa. Ficharon del tirón a Dwight Howard y a Steve Nash para formar un póker único junto a Kobe y Gasol. Tantos gallos en el mismo corral no funcionaron. Las lesiones asolaron a Nash, Bryant y Howard no se tragaron y Pau tuvo que convertirse en algo que no era: un ala pívot tirador, ante el nuevo modelo de juego impuesto por D’Antoni. Se estiró la cuerda demasiado y se rompió, porque el español nunca se adaptó a este sistema y porque su técnico tampoco le ofreció la oportunidad de ser la refencia en la pintura. A pesar del apoyo constante de Bryant, el de Sant Boi, harto de la situación y de los rumores de traspaso (de hecho, podía haberse ido a Houston en un intercambio a tres bandas que acababa con Chris Paul en los Lakers, pero que la propia NBA paró), acabó su contrato y puso rumbo a la Ciudad del Viento.