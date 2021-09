En lo deportivo, Kosovo está admitida por el COI desde 2014 y por los estamentos futbolísticos, FIFA y UEFA, desde 2016. No pocos quebraderos de cabeza ha tenido España a raíz de su no reconocimiento oficial.

En 2018, a raíz de la disputa de los Mundiales de Kárate en Madrid, los deportistas kosovares denunciaron problemas para poder competir y el COI amenazó con pedir a las federaciones que quitaran a España de la lista de sedes para eventos deportivos de alto nivel.

Tuvo que mediar el Gobierno para desmentir que se les negaran visados a los karatekas y protestar formalmente por lo que se consideró una acusación falsa.

Pero lo más reciente ha sido la clasificación para el Mundial de Catar. El sorteo emparejó a España con la Federación de Kosovo, aunque también con Grecia y Georgia, cuyos Estados tampoco lo reconocen oficialmente.

La FIFA tiene para este tipo de casos mecanismos que impiden que se enfrenten entre sí territorios con este tipo de conflictos, pero España no hizo petición formal alguna.

La entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, anunció antes de que se empezara a disputar la fase que el problema se resolvería "con las normas de la FIFA", y que eso no implicaría reconocimiento alguno del Estado por parte de España.

“We are looking forward to be playing with the territory of former al-Andalus �� https://t.co/Fc2hGzX6EO“