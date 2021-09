El técnico de la selección española masculina de fútbol, Luis Enrique, ha reiterado en Pristina el mensaje de la "independencia" para la clasificación para el Mundial de Catar 2022. "Seguimos dependiendo de nosotros mismos, si ganamos los dos partidos de repesca, claro. Es cierto que en noviembre no dependemos de nosotros".

El técnico asturiano ha hablado de dependencia e independencia en la rueda de prensa previa al partido contra el equipo de la Federación de Fútbol de Kosovo. Un partido delicado por la situación política del territorio, no reconocido como Estado por España: "El ambiente es perfecto y no tenemos ningún problema político, venimos a disfrutar del fútbol".

"Hay que abstraerse de lo externo y tratar de controlar lo que quieres controlar. Es diferente jugar sin presión que con presión de tener que ganar siempre. Ya os adelanto que mañana (miércoles) va a ser uno de los partidos más complicados de este grupo, ojalá me equivoque", ha afirmado sobre lo que espera del encuentro.

Luis Enrique ha explicado las razones que le llevan a pensar de esa manera: "Es un equipo diferente al resto del grupo, me gusta cómo atacan y cómo defienden. No se cierran atrás, presionan alto y tienen el apoyo de su público. Viendo el nivel al que atacan y defienden, te van a complicar la vida seguro. Tienen menos puntos de los que merecen".

En cuanto a los jugadores 'tocados', como Aymeric Laporte, el técnico ha calificado como "normal" que se produzcan "golpes y sobrecargas". Asimismo, ha añadido que en principio "están todos a disposición y veremos en el entrenamiento. Riesgos vamos a correr cero".

También ha sido preguntado sobre el buen estado de forma de Carlos Soler, de quien ha alabado su experiencia pese a debutar con la selección: "Es un jugador con un bagaje en su equipo (Valencia) y en la Liga española interesante, es el capitán y tira los penaltis. El hándicap que tiene es que en esa posición tenemos mucho nivel y muchas posibilidades, pero está claro que a este nivel tiene espacio en esta selección".

Previsiblemente Soler se jugará el puesto con Marcos Llorente, quien ante Georgia volvió a jugar de interior en el centro del campo y no de lateral, mostrando más proyección ofensiva, algo que no pasó desapercibido para el técnico: "Sabemos de su versatilidad y aún no hemos visto su mejor versión. Tiene bue chut, posibilidad de desborde y buenos centros. A veces tendrá que estar más atrás, pero él siempre muestra una predisposición positiva".