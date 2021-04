El Manchester City abandona la Superliga y el Chelsea se lo piensa

El terremoto que ha generado la Superliga no cesa en el fútbol inglés. El Manchester City ha comunicado este martes a los organizadores de la nueva Superliga europea de fútbol que se sale del proyecto. Además, el Chelsea, según medios ingleses, también está preparando los procedimientos legales para darse de baja de esta nueva competición presidida por Florentino Pérez.

Este es un episodio más en este hito que ha revolucionado el mundo del fútbol. El club de Manchester y el londinense son dos de los 12 equipos que formaban parte de la Superliga, conocidos como los Clubes Fundadores, y que suscribieron el acuerdo que en la madrugada del domingo al lunes daba a luz a este nuevo campeonato que no deja de levantar más contrarios que apasionados.

El City ha anunciado su retirada en un brevísimo comunicado [en inglés], donde no explica las razones por las que ha dado marcha atrás en menos de 48 horas.

Numerosos medios británicos han dicho que el Chelsea le va a secundar e incluso el primer ministro, Boris Johnson, ha dicho en un tuit que si se confirmara la decisión de esos dos clubes era "la correcta" y que esperaba que el resto siguiera su ejemplo.

“The decision by Chelsea and Manchester City is – if confirmed – absolutely the right one and I commend them for it.



I hope the other clubs involved in the European Super League will follow their lead.“