El entrenador de la selección española de fútbol, Luis Enrique, sigue sin tener un once tipo para los partidos clasificatorios para el Mundial 2022 de Catar. Pero tampoco le preocupa, porque según ha dicho en sala de prensa: "No puedo decidir un once en función de lo que quieran Pepe, Manolo o Lucas".

"¿Tenemos un once? Tengo que tomar mis decisiones. Lo que no puedo hacer como seleccionador es que tome mis decisiones en función de lo que quiera Pepe, Manolo o Lucas. Yo tengo un historial y por eso me ha contratado la Federación. No voy a cambiar mi manera de actuar", ha dicho.

01.00 min Luis Enrique: "¿Quién garantiza que con once fijos se gane?"

Pero luego se le ha vuelto a preguntar y ha matizado que esos Pepe, Manolo y Lucas "sois los periodistas". "Parece que si juego con once me va a ir mejor la cosa. Yo no he visto un entrenador que juegue con los mismos once y gane siempre. Es un debate que no me pilla de sorpresa y voy a seguir a muerte con mi idea hasta que la situación me demuestre lo contrario".

El seleccionador ha insistido en su idea también ante TVE en la entrevista de Lara Gandarillas, asegurando respetar las opiniones, pero a la vez "hay muy poco criterio a la hora de analizar. Si trajera a los mismos once la gente me diría que hay que traer a los que se lo merezcan, no siempre a los mismos. Es como la fábula del abuelo, el nieto y el burro".

Se refería así Luis Enrique al cuento en el que el abuelo y el nieto se cambian de montura sobre un burro ante las críticas que les hacen en cada pueblo, pero siempre les critican hagan lo que hagan.

“��️ @LUISENRIQUE21: "Nosotros valoramos que haya muchos jóvenes en el equipo, pero la experiencia también es un grado".



➡️ "Hay un denominador común. Si no eres capaz de soportar las críticas no puedes ser ni jugador ni entrenador profesional".#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/O1nFfsNaVR“ — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 30, 2021

"Hay un denominador común en todos los que estamos aquí y es saber gestionar las críticas. Si no sabes gestionar las críticas no puedes ser ni jugador profesional ni entrenador profesional", ha añadido al respecto.

No deja indiferente a nadie el asturiano en sus ruedas de prensa. Más allá de lo que dice es cómo lo dice, como cuando ha reconocido decir "alguna mentirijilla". Ha sido al ser preguntado por Pedri y el hecho de que jugara los 90 minutos ante Georgia. También ha dicho sobre el barcelonista que está bien, a pesar de haber recibido una dura entrada en Tiblisi.

“��️ @LUISENRIQUE21: "Siempre va a haber especulaciones con @SergioRamos".



➡️ "Él está en disposición y tomaré la decisión mañana. Primero se lo diré a los jugadores y luego la haremos pública".#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/FGkY7DZbzy“ — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 30, 2021

Con dudas respecto a su estado están el capitán, Sergio Ramos y Gerard Moreno. Siempre va a haber especulaciones. "Sergio está a disposición y en buen estado, y la decisión la comunicaré mañana", ha dicho sobre el primero, en la misma línea que la respuesta sobre el segundo, del que ha añadido que lo "lógico" es que esté en la lista.

Además, Luis Enrique se ha matizado a sí mismo acerca de su "preocupación" en la rueda de prensa posterior al partido ante Georgia. "Es el problema de hacer una valoración a flor de piel, que a veces distorisonas la realidad. Hicimos un gran partido, sobre todo en la segunda parte, pero también porque en la primera hicimos un gran trabajo de desgaste", ha dicho a TVE en la línea de lo expresado en rueda de prensa.

“��️ @LUISENRIQUE21: "Repito. Lo bueno que tengo y lo que tenemos en este grupo es que cualquiera de mis porteros me genera confianza. Y alguno que no ha venido también".



➡️ "Todos están ilusionados y yo soy receptivo".#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/iLZ51C0lSq“ — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 30, 2021

Igualmente ha respondido en ambos escenarios a la pregunta sobre Unai Simón y sobre si se ha afianzado el meta del Athletic en la portería. "Al final, el mejor mensaje son los hechos. Juegue quien juegue mañana no sabemos quién va a ser el titular en la Eurocopa. Si hay un seleccionador que está atento a lo que hacen en los partidos soy yo".