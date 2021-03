El centrocampista Fabián Ruiz se siente "contento" en la selección española de fútbol y está centrado en el partido del miércoles de clasificación al Mundial 2022 de Catar. Los cambios en las convocatorias y en los distintos onces del técnico, Luis Enrique, no los ve de manera negativa, sino como "una motivación para no venirnos abajo".

"Pensar que en cada convocatoria pueden venir diferentes compañeros te hace pensar que quizás otro jugador pueda venir y eso nos hace estar muy metidos", ha dicho el mediapunta del Nápoles. "Es bueno tener en España tantos jugadores que puedan venir con la selección", añade.

El andaluz también se motiva con la vuelta al Benito Villamarín, la que fue su casa, aunque echará de menos al público, por lo que ha deseado volver con la selección en el futuro.

Fabián, de momento, no piensa en regresar a la Liga española, "me quedan dos años de contrato en el Nápoles", pero tampoco la ve menos competitiva que otras ligas europeas: "Yo creo que está entre las tres mejores del mundo".

En su mente ahora está la selección y "ganar el partido del miércoles para estar en la zona alta". El andaluz reconoce que hubo 'charla' de Luis Enrique en el descanso del encuentro ante Georgia, pero no le vio preocupado: "El 'míster' nos motivó, confió mucho en nosotros y en que íbamos a dar la vuelta al partido".

El centrocampista admite que en el primer tiempo del partido del domingo "no estuvimos finos con la pelota, nos costó llegar arriba. No todos los partidos salen como queremos". Sin embargo, no ve preocupación en el bloque por el bajón de juego.

"La verdad es que no nos preocupa. Estamos haciendo un buen trabajo, lo que nos pide el 'míster'. Es verdad que contra Alemania nos salió un partido redondo. Todas las selecciones lo ponen difícil, pero estamos en una buena dinámica", ha añadido.

Y acerca del grupo de clasificación ha reiterado: "No sé si preocupado es la palabra, pero hay que tener atención. Hay que tener preocupación pero también tranquilidad. Tenemos una buena plantilla y estamos haciendo las cosas bien".

Antes de Catar 2022 están la Eurocopa y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, otros dos objetivos que ilusionan a Fabián: "Es bonito jugar esas competiciones, todo el mundo querría. Hay que valorar que no depende de mí estar en ese cupo de mayores -de 23 años-. Ahora mismo queda muy lejano, pienso en el miércoles y después en la Eurocopa. Jugarla por primera vez es lo más grande".