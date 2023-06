Los 24 futbolistas llamados por Luis Enrique en la última convoctoria de la selección española de fútbol ya están concentrados en la Ciudad del fútbol de Las Rozas.

Hasta allí han comenzado a llegar estos jugadores con los que España buscará ganar sus primeros partidos de clasificación para el Mundial 2022 de Catar. Tres ecuentros que disputarán ante Grecia, el jueves 25 en Los Cármenes; frente a Georgia, el domingo en Tiflis y contra la Federación de Fútbol de Kosovo, el miércoles 31 en La Cartuja de Sevilla.

La selección española comenzará a preparar esos partidos este mismo lunes, ya que tienen previsto un entrenamiento a puerta cerrada a partir de las 19:30 horas.

Entre 24 convocados por el seleccionador hace una semana hemos podido ver a Gerard Moreno. El delantero del Villarreal, que tuvo unas molestias musculares en su último partido de Liga ante el Cádiz, ha llegado con normalidad a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y, previsiblemente, pasará una pruebas físicas con los médicos de la selección para ver si puede seguir en la concentración.

Además de Moreno, también han centrado las miradas los futbolistas que acudían por primera vez a esta cita como Bryan Gil y Robert Sánchez.

Bryan Gil: "Al ver la convocatoria lo primero que me salió fue llorar"

A su llegada a Las Rozas, Bryan Gil comentó que espera "encajar bien en el equipo" y recordó su reacción al conocer la convocatoria, cuando no pudo frenar las lágrimas.

"Era el día de recuperación y estaba viendo entrenar al equipo cuando Pape y Rober Correa me dijeron que me estaban llamando de la selección. Estaba un poco enfadado y no les hizo caso, vinieron me enseñaron la convocatoria y como no sabía nada, lo primero que me salió fue llorar", comentó.

"Estoy encantado de estar aquí, espero que me acojan bien, encajar en el equipo y ojalá debutar", deseó sobre su llamada con la absoluta.

En la misma línea se pronunciaron Robert Sánchez y Pedro Porro, dos de los debutantes también esta convocatoria.

El portero del Brighton aseguró que está en esta cita es "un sueño cumplido" y aunque declaró estar "un poco nervioso" se mostró "con ganas de empezar a entrenar". Pedro Porro, por su parte, señaló estar dispuesto a "demostrar la confinanza puesta en mí".