El fantasmagórico Maradona ya está en Catalunya

La selección argentina de fútbol ha llegado a Barcelona para disputar el amistoso que le enfrentará a la selección de Catalunya, en lo que será la primera vez que se enfrenten, aunque sea sobre el papel, Johan Cruyff y Diego Armando Maradona.



Se enfrentarán sobre el papel porque 'El Pelusa' no podrá sentarse en el banquillo (ya ha reservado seis entradas para la grada) y ni siquiera ha podido fotografiarse con Cruyff bajo recomendación de la FIFA, algo suspirado por los organizadores catalanes para convertirlo en el logotipo del partido.



Maradona y Cruyff se han reunido en privado en el hotel y sólo "han hablado de la familia porque de fútbol estaba prohibido", comentó irónicamente el holandés.



Diego no podrá ejercer como entrenador porque está sancionado por el famoso canto de "¡Que la chupen!" que dedicó a los medios argentinos después de conseguir la clasificación para Sudáfrica.

00.42 min El seleccionador nacional argentino, Diego Armando Maradona, se defendió, tras el partido ante Uruguay, de las críticas recibidas al equipo por la fase de clasificación al Mundial.

El morbo de los entrenadores ya está servido, ahora sólo falta que las bajas de jugadores claves como la de Agüero y la más que probable de Cesc Fàbregas, no empañe el espectáculo y la venta de entradas crezca hasta llegar a lo esperado.



'El Kun' se perderá el amistoso "debido a no encontrarse al cien por cien de su condición física y con objeto de preservarlo", explicaron los médicos de la albiceleste, al tiempo que también será baja Cristian Ansaldi por una lesión muscular.



La convocatoria de Fàbregas ha escocido en Londres, Wenger ya expresó su opinión diciendo que "no permitirá que sus jugadores jueguen amistosos porque ya tienen bastantes partidos que jugar", aunque aún no ha hablado personalmente con Cruyff. A esto hay que unir que Cesc se retiró del partido contra el Burnley por culpa de unas dolencias en el muslo la pasada semana.