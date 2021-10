Dos meses de sanción para Maradona

La Comisión Disciplinaria de la FIFA decidió imponer al seleccionador argentino, Diego Armando Maradona, una sanción de dos meses de prohibición de ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol y una multa de 25.000 francos suizos (casi 16.600 euros).

Maradona ha sido sancionado en relación con el proceso disciplinario abierto tras los incidentes producidos después del partido clasificatorio para el Mundial de Sudáfrica 2010 entre Uruguay y Argentina disputado el 14 de octubre de 2009 en Montevideo.

"Tengo memoria. Al que no creía, a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen y que la siguen chupando. Yo soy blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Ustedes me trataron como me trataron. Sigan mamando", dijo Maradona, y horas después se negó a pedir disculpas por sus insultantes declaraciones.