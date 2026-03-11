Mujeres de tierra y sal: el pulso del cambio

Este 8 de marzo ponemos el foco en trayectorias que no siempre ocupan titulares. En el mar, en el campo y en el monte, muchas mujeres desarrollan su labor en entornos históricamente masculinizados. Es el caso de tres de ellas, Loli, Uca y Violeta. Todas coinciden en señalar la importancia de las redes y asociaciones como espacios seguros donde compartir experiencias y fortalecer su posición profesional. Trabajan para conseguir más presencia femenina en puestos de liderazgo y en definitiva una igualdad de oportunidades real.

Loli, reivindica el papel de las mujeres en la acuicultura gallega, Uca fundadora de la asociación 'Lechuzas Pajareras', y Violeta, agente forestal en Madrid, nos cuentan en este capítulo del 'Escarabajo Verde' cómo es hacerse oír en sectores tradicionalmente masculinos.

'La mar' en femenino Loli Gomez, lleva subida a una batea en la ría de Arousa desde que tenía diecinueve años cuando iba a ayudar a su madre a cultivar y recoger mejillones. Ella es una de los centenares de mujeres que trabajan en el mar en Galicia donde se produce en torno al 90% del mejillón cultivado en España siendo uno de los principales referentes europeos en acuicultura de bivalvos. “Al principio muchos se sorprendían al verme en la batea“ Y aunque este sector es uno de los pilares económicos de la zona y trabajan muchas mujeres; durante décadas el trabajo visible en el mar estuvo masculinizado. “Al principio muchos se sorprendían al verme en la batea” comenta. Sin embargo, y a pesar de ser una pieza clave en el desarrollo de la región, las mujeres aún siguen teniendo una representación ínfima en puestos de liderazgo y toma de decisiones. En definitiva, "otros”, en masculino, toman las decisiones por ellas.

'Lechuzas Pajareras': ciencia ciudadana al vuelo Podríamos definir a esta asociación como ornitología participativa...un concepto que Uca Díaz desarrollo cuando se dio cuenta de que cada vez que se hablaba de ornitología en España jamás se hablaba de mujeres "estábamos completamente invisibilizadas" asegura. Fue ahí, cuando creó el colectivo "Lechuzas Pajareras", que destaca por su enfoque de ciencia ciudadana para la observación y conservación de aves y sus hábitats. “Estábamos completamente invisibilizadas“ Uca recuerda en este programa del “Escarabajo Verde" cómo tuvo que hacerse un hueco cuando puso en marcha el colectivo y como en las salidas de campo y espacios naturalistas, no siempre fue sencillo ser tomada en serio por sus compañeros. “En muchas ocasiones asumían que el conocimiento técnico lo tenía un compañero”, relata. No siempre fue sencillo hacerse oír. El grupo se ha convertido actualmente, no solo en una plataforma de ciencia ciudadana, sino en un espacio de confianza para mujeres interesadas en la naturaleza. “Cuando te rodeas de otras mujeres que comparten tu pasión, desaparece la sensación de estar sola”, afirma. “En muchas ocasiones asumían que el conocimiento técnico lo tenía un compañero“ Hoy día, ellas realizan desde observaciones sistematizadas, hasta la creación de listas en las que aportan datos fundamentales para evaluar diversos estudios. Los últimos dos años, "Las Lechuzas” han sumado más de 10.000 observaciones válidas y han colaborado con universidades españolas para analizar patrones de movimiento estacional, aportando conocimiento clave para la protección de estas aves frente al cambio climático. Beatriz G. y Gemma Merelo, en una de sus intervenciones en altura en Madrid.

Guardiana de los bosques Completa este trío de mujeres Violeta Puerta; agente forestal en la Comunidad de Madrid. Ella ha conseguido la plaza recientemente, pero es consciente de que está en minoría... Según datos de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales, en España hay más de seis mil agentes y las mujeres no llegan a quinientas, lo que implica que aproximadamente el 8 – 8,3 % del total son mujeres. Algo que se puede explicar ya que históricamente esta profesión estuvo cerrada a las mujeres hasta la reforma de los años 80: antes de 1983 las mujeres no podían presentarse a oposiciones de Agente Forestal en España; la primera mujer entró formalmente tras un recurso legal. “Todavía hay quien busca a 'el agente' o te llaman 'bonita' o 'cariño'“ Los controles de caza, inspecciones en monte y tareas de vigilancia ambiental forman solo una pequeña parte de su día a día. “Cuando llegas a una intervención, todavía hay quien busca a 'el agente' o te llaman 'bonita' o 'cariño'", cuenta.