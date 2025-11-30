Claves ocultas del impacto ambiental de la IA que quizá no conocías

Aunque nos han vendido la idea casi romántica de que los datos flotan en una nube sobre nuestras cabezas, la realidad es muy diferente: los datos se alojan en enormes servidores, unidades de almacenamiento y equipos de red ubicados en gigantescos edificios que sostienen el mundo moderno. Son los data centers, o centros de datos.

La inteligencia artificial no “vive” en una nube etérea. Cada búsqueda, foto o mensaje que enviamos depende de estos colosos tecnológicos, repartidos por todo el planeta. El mayor de ellos se encuentra en Hohhot, China, y ocupa más de un millón de metros cuadrados. Sin embargo, ya existen más de 8.000 centros de datos en el mundo, y su número crece a un ritmo vertiginoso. Actualmente, se habla de centros hiperescala, instalaciones masivas diseñadas para expandirse rápidamente y satisfacer nuevas demandas de crecimiento.

Estos centros no se instalan al azar: pueden estar en desiertos, bosques, ciudades e incluso bajo el agua, siempre siguiendo una estrategia que combina costos, conectividad y recursos disponibles.

Más allá de la fascinación por la IA, cifras reveladas en “Sed Digital” del programa Escarabajo Verde muestran un dato impactante: la huella ecológica del sector digital se acerca a la de la industria de la aviación, consumiendo millones de litros de agua y megavatios de energía en operaciones cotidianas.

Cómo funciona realmente la “nube” Los centros de datos procesan millones de operaciones por segundo. Para ello, necesitan un suministro eléctrico constante y sistemas de refrigeración sofisticados que eviten el sobrecalentamiento de los servidores. Cada nuevo modelo de IA implica un incremento exponencial de potencia, y con ello, un mayor consumo de energía y agua. Incluso cuando realizamos una simple consulta a ChatGPT, se genera un gasto directo de electricidad y agua que, multiplicado por millones de usuarios, se convierte en un consumo significativo. Esto permite visualizar un impacto que suele percibirse como intangible. El Escarabajo Verde entra en el centro de datos de Digital Realty

El agua, un recurso crítico Los macrocentros de datos no solo demandan energía: la refrigeración de los servidores requiere grandes cantidades de agua. En zonas con escasez hídrica, esto puede tensionar los recursos locales. Ya ha ocurrido en México, Chile y Estados Unidos, donde la instalación de centros en regiones semiáridas ha afectado el suministro a las comunidades cercanas. En España, proyectos como el gran centro que Meta planea abrir en Talavera de la Reina han generado preocupación entre agricultores y activistas. Los expertos advierten que estos proyectos podrían comprometer el riego agrícola y la biodiversidad local. La preferencia de las empresas por suelos baratos y buena conectividad, a veces a costa del medio ambiente, junto con la falta de transparencia sobre el consumo de agua y energía, subraya la necesidad de regulación y responsabilidad corporativa.

Una cadena global que empieza bajo tierra La IA depende de recursos estratégicos como minerales extraídos en países como Congo, China o Chile para fabricar microprocesadores y chips. Este proceso requiere enormes cantidades de energía y agua, y su transporte y procesamiento amplifican la huella ambiental. Esta cadena global hace que la IA sea una tecnología compleja y con impactos poco visibles: desde la explotación de recursos naturales hasta las emisiones de CO₂ derivadas de su producción, almacenamiento y refrigeración.