Más de 1.000 rescates de montaña en 2025: ¿Estamos todos preparados para el alpinismo?

En los últimos cinco años ha habido un gran aumento del número de rescates en montañas y las estadísticas apuntan a que estos datos seguirán creciendo, según Jorge Carrete, teniente Jefe Greim Navacerrada. “A nivel nacional, el año pasado hubo 166 muertos, que son demasiados”, también se lamenta el Sargento de la Guardia Civil y jefe del GREIM de Boltaña, Eloy Báscones, que reconoce que estas cifras se podrían evitar si tomamos conciencia de las excursiones que hacemos en la montaña y planificamos mejor nuestras actividades.

Y es que la mayoría de los rescates se deben a excursionistas desaparecidos, lesionados, o personas exhaustas que no han planificado bien la excursión. Por ello, expertos como alpinistas profesionales, guardias civiles y miembros del Grupo de Rescate Especial de Intervención en la Montaña, quieren advertir a la sociedad de los distintos peligros. Enfatizan en la importancia de planificar bien la ruta, entrenar el cuerpo y la mente y, si hace falta, darse la vuelta antes de llegar a la cima.

La necesidad de conquistar una cima Ya desde el siglo XIX, los hombres y las mujeres suben montañas con el propósito de llegar a la cima, pasar tiempo en la naturaleza, y descubrir paisajes impresionantes. Ferran Latorre, uno de los primeros españoles en ascender las 14 cimas de más de 8.000 metros que hay en el mundo, explica que todo esto, además, tiene un gran carácter romántico: el desafío con uno mismo y el encontrarse con la naturaleza salvaje. De hecho, el origen del alpinismo se debe al movimiento cultural del romanticismo, del siglo XIX, principalmente de la montaña como gran símbolo romántico, que en esta época se convierte en un elemento de lo sublime, que eleva y sobrecoge al espíritu. Subir una cumbre significaba enfrentarse a la naturaleza, al infinito y a uno mismo. Sin esta nueva sensibilidad, el alpinismo difícilmente habría surgido. El alpinista Ferran Latorre en el programa 'El escarabajo verde' RTVE