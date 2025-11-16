Especies marinas del Mediterráneo: caballitos de mar, corales y tortugas bajo vigilancia

Muchas personas aficionadas al mar viajan a países lejanos para poder observar especies exóticas. Pero ¿sabías que algunas de ellas también están en el Mediterráneo? Caballitos de mar, corales y tortugas marinas siguen poblando las aguas de nuestro mar y en El escarabajo verde quieren conocerlas mejor para saber cómo protegerlas.

Caballitos de mar Los caballitos de mar pertenecen a la familia de los signátidos y presentan una de las curiosidades más singulares del reino animal: es el macho quien gesta a las crías. Suelen habitar en zonas poco profundas donde abunden la vegetación marina, las algas o las praderas de posidonia, así como otros elementos a los que puedan sujetarse. Sin embargo, no resulta fácil verlos, ya que son auténticos maestros del camuflaje: se mimetizan con el entorno y adoptan diferentes tonalidades para pasar desapercibidos. Juan Antonio López, presidente de la Fundación del mar Mediterráneo, con sede en Málaga, explica que la situación de la especie es "muy dramática", pero que, debido a la falta de información científica suficiente, aún no está catalogada como especie en peligro. "Por eso estamos trabajando en recopilar datos que confirmen que las poblaciones están desapareciendo rápidamente; necesitamos actuar ya para conservarlas y recuperarlas", señala.

Corales Un equipo del Institut de Ciències del Mar-CSIC y la Universitat de Barcelona lleva 10 años observando el coral rojo que replantaron después de que fueran decomisados a furtivos. El codiciado coral rojo, que se usa principalmente para la joyería, se puede encontrar en el Parque Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter gracias a que ha seguido creciendo en esta década. “Pero es una especie muy delicada, crece un milímetro por año, así que hay que ser muy cuidadosos porque colonias que aparentemente son pequeñas tienen decenas de años”, explica Joaquim Garrabou, investigador Instituto Ciencias del Mar-CSIC. Las islas Medas reciben a unos 60.000 buceadores al año porque es uno de los lugares más bellos y mejor conservados de la costa mediterránea. El impacto de cualquier actividad humana, eso sí, debe estar controlado para garantizar la conservación de la especie. Coral rojo