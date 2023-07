un nuevo formato originalpresentado por la psicóloga María Esclapez para hablar de salud mental. A lo largo deescucharemos a diversoscontar en primera persona de diferentes cuestiones relacionadas con

En cada episodio se juntan un influencer y un joven anónimo que comparten un mismo problema de salud mental. Sentados cara a cara, tienen una conversación sincera y distendida sobre cómo aceptan su situación, cómo manejan las dificultades del día a día, y cuál es el camino para sanar. Todo sucede dentro de una cámara de Gesell, una sala con 'espejo espía', que se considera una potente herramienta para los estudios de la mente. Al otro lado del espejo, escuchando todo lo que dicen, está María Esclapez, psicóloga clínica (@maria_esclapez).

En cada episodio, la experta analiza y aporta rigor clínico a los problemas de salud mental, que quiere acercar al gran público de una manera entretenida y divulgativa.

Junto a la experta, detrás del espejo, se encuentra un allegado del joven anónimo —un familiar, un amigo, la pareja…— con el que María charla para saber cómo ha vivido la situación de su ser querido y qué ha hecho para ayudarlo.

La cámara de Gesell es una nueva producción original de RTVE en colaboración con Thinketers, que nace con el objetivo de entender mejor los problemas de salud mental y aprender a ayudar a las personas que los padecen.

Capítulo 6: Trastorno Límite de la Personalidad

"He hecho muchos años gimnasia rítmica a nivel federado, me dedico a las redes sociales. Con 19 años me diagnostircaron Trastorno Límite de la Personalidad y me he sentido incomprendida, un bicho raro y una persona autodestructiva para mí y los demás", relata Paula Collantes, influencer y gimnasta. Delante de ella se sienta Kirian, profesor de batería. Ambos relatan, sin filtros, toda su trayectoria vital con este trastorno y los problemas que les genera en los ámbitos familiar, social, laboral e incluso amoroso. Y es que, este TLP se caracteriza por la falta de control de las emociones.

Al otro lado del espejo, la psicóloga María Esclapez, detrás del espejo, habla con la madre de Kirian para comentar con ella cómo es la convivencia con su hijo. Además, María dará algunas pautas que nos ayudarán a manejar situaciones complicadas con personas que sufren TLP.