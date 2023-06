Claves para entender la disforia de género, por María Esclapez

La disforia de género es un término que describe el malestar experimentado por algunas personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer. Las personas que la sufren pueden sentir una profunda incomodidad y angustia debido a la disparidad entre su identidad y su apariencia. Estas personas sufren por dicho malestar, pero también, en muchos casos lo pasan mal debido a la transfobia del entorno, especialmente cuando dicha transfobia viene por parte de la familia más allegada.

Para ponernos en contexto, hablamos de transfobia cuando existe un sentimiento de aversión, discriminación o prejuicio hacia las personas trans. Dicha transfobia puede manifestarse de diferentes maneras, como el rechazo social o la exclusión, el acoso verbal, la agresión física, y el trato injusto en general. Hay personas trans que sufren incluso la negación de su propia experiencia personal y la negación de la identidad de género través del uso incorrecto de pronombres o del uso de su deadname (el nombre de nacimiento que ya no utiliza).

Estas dos situaciones señalan algo importante, las personas trans ya no solo tienen que lidiar consigo mismas sino también con su entorno y aquella parte de la sociedad que no entiende que la diversidad sexual existe y que respetar a las personas trans es respetar los derechos sexuales y reproductivos y los derechos humanos.

Como te podrás imaginar, es duro pasar por un proceso de transición y, aunque la disforia de género no es una enfermedad mental, en algunos casos se llegan a experimentar síntomas clínicos como ansiedad, depresión, rumiación de ideas (ruido mental), comparaciones constantes con los demás, sentimiento de inferioridad, dificultades en las relaciones personales, irritabilidad, aislamiento social e incluso intentos de suicidio.

Durante todo este camino, una de las tareas más importantes para las personas trans es la autoaceptación. Sabemos que lidiar con la cabeza es laborioso, y que el trabajo personal es primordial, pero este trabajo personal se hace más fácil cuando estamos rodeados/as de personas que nos acompañen y nos apoyen. Por eso, si eres familiar, amigo, pareja o conocido de una persona que está en pleno trabajo de crecimiento y desarrollo personal y quieres ayudar en el proceso, quiero que tomas nota de los siguientes tips:

3. Respeta su identidad de género

Utiliza los pronombres correctos (si no sabes cuáles son siempre puedes preguntar cuáles usa la otra persona). Utiliza el nombre actual de la persona, no uses el deadname, hacerlo es un acto hostil que denota la no aceptación.