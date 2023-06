Gordofobia: mitos y estereotipos, por María Esclapez

En 2001 nos hicieron creer que Bridget Jones, una chica graciosa pero fracasada y torpe, estaba gorda. La película marcó a toda una generación y, a pesar de que Bridget resultó un personaje entrañable, el estereotipo cogió fuerza. Han pasado veintidós años y nada ha cambiado; aún a día de hoy se sigue pensando que el éxito está asociado a la delgadez y la gordura al fracaso.

Gordofobia y redes sociales

La gordofobia es la discriminación y estigmatización constante que miles de personas sufren día a día por sobrepeso u obesidad; un problema social y cultural arraigado en nuestra sociedad que afecta intensamente a la vida de personas en todo el mundo. Como sociedad, tendemos a invalidar a quienes no se ajustan a lo que se denomina cuerpo normativo.

Las redes sociales son testigo de ello: los usuarios insultan a quienes consideran que no encajan en un físico concreto, discuten acerca de la importancia de la salud y aluden a la falta de hábitos saludables como origen del sobrepeso de las personas a quienes critican.

Desde su atalaya llena de estereotipos y el poder que en muchos casos da el anonimato, se creen poseedores de la verdad sin saber que sus palabras contribuyen a alimentar el estigma. No son conscientes del daño que hacen a quienes están al otro lado. De hecho, las consecuencias pueden llegar a ser devastadoras para quienes la sufren: burlas, humillaciones, exclusión social, asociación del peso con la valía personal (si estoy más delgado valgo más, puedo hacer más planes y me merezco más cosas buenas; si estoy más gordo valgo menos, puedo hacer menos planes y me merezco menos cosas buenas), baja autoestima, ansiedad, depresión y, aunque sea contrario a las creencias de mucha gente, también trastornos de la conducta alimentaria (TCA, por sus siglas).