¿Qúe es una cámara de Gesell? Se trata de un laboratorio de experimentación y observación de la conducta humana. Consta de dos espacios divididos por un espejo, un espejo de visión unidireccional; esto quiere decir que solo se puede ver por una de sus caras. Ambas estancias suelen estar comunicadas con equipos de audio y video que permiten la grabación de lo que sucede dentro de la sala. El hecho de poder grabar y dejar registro de las entrevistas o experimentos que se realicen dentro de la cámara de Gesell, ayuda a observar con detalle las conductas y emociones de los sujetos y que ningún detalle se pase por alto.

¿Para qué sirve una cámara de Gesell?

El objetivo es observar y analizar el comportamiento de una o varias personas sin que la figura del analista o del observador repercuta en la de los observados. De esta forma los usuarios que van a ser analizados pueden mostrarse con naturalidad y se pueden desarrollar en un espacio tranquilo y seguro para ellos. Ahora será labor del analista interpretar de la forma correcta y adecuada lo que ocurra al otro lado del espejo.

"Es verdad que la cámara de Gesell es una herramienta muy potente a nivel psicológico, sobre todo de una herramienta de observación. Nos permite observar, no interaccionamos, pero ahí está la gracia, que no condicionamos con nuestra interacción al sujeto,a la persona, en este caso, al paciente. Se busca sobre todo para eso, para ver cómo se comporta el paciente, qué piensa, qué observa, qué dice, qué no dice, en un ambiente ‘propicio’ para que la persona se abra,y sea ella misma, que no esté condicionada", apunta María Esclapez, presentadora del programa sobre salud mental con el mismo nombre, La cámara de Gesell, en una entrevista en exclusiva para Playz.