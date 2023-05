La psicóloga María Esclapez se pone al frente desde el próximo 29 de mayo del programa de Playz: La cámara de Gesell. Se trata de un nuevo formato original, donde a lo largo de seis capítulos escucharemos a diversos influencers hablar sobre problemas de salud mental, que han vivido en primera persona.

Cada influencer charla con una persona anónima que ha vivido el mismo problema. Aperentemente están solos, pero comparten sus experiencias en una habitación de Gesell. Tras un enorme espejo, observa la psicóloga y un allegado del personaje anónimo.

La psicóloga María Esclapez observa detrás del espejo los testimonios en una 'cámara de Gesell'. RTVE

Después de conocerse, pondrán en común sus conclusiones guiados por María Esclapez, que analizará los problemas de salud mental intentando acercar esta realidad al gran público de una manera entretenida y divulgativa, y siempre muy rigurosa.

Conversamos con María (@maria_esclapez), psicóloga clínica especializada en salud, sexología clínica, terapeuta de parejas y sexcoach. Además, es autora de libros como Me quiero, te quiero y Tú eres tu lugar seguro. Ahora se pone por primera vez delante de las cámaras para ayudar a entender mejor los problemas de salud mental y aprender cómo podemos ayudar a las personas que los padecen.

PREGUNTA: ¿Por qué crees que es necesario un programa como La cámara de Gesell?

MARÍA ESCLAPEZ: Creo que es necesario porque todavía sigue habiendo mucho estigma en torno a los problemas de salud mental como la depresión, trastornos de la personalidad, ansiedad… Se tiende socialmente a invalidar o a juzgar desde la invalidación. Por ejemplo, ¿tienes depresión?.

“Todavía sigue habiendo mucho estigma en torno a los problemas de salud mental“

"Eso es porque no te propones lo suficientemente estar bien", "porque te comes mucho la cabeza", "lo que tienes que hacer es salir más y no rayarte, olvidarte"… Pero ni esa es la solución para una depresión y por supuesto, la depresión se genera porque uno no quiere estar bien. No tiene ningún sentido pensar de esta manera, sin embargo la sociedad sí piensa así.

P: ¿A quién afecta los problemas de salud mental?

R: Cuando uno dice que tiene cualquier problema de salud mental hay una especie de desplazamiento social, como si te hicieran el vacío o como si ya no eres útil para la sociedad porque eres una persona rarita, que tiene algo en la cabeza que no rige bien. Se le acuña muchas veces con el nombre de loco/ loca, porque tienes ansiedad… Pues no, al final todo el mundo tiene cerebro, todo el mundo es susceptible de poder tener cualquier tipo de problema de salud mental. Hoy en día tener depresión o ansiedad es una cosa que hemos visto que tiene mucha gente.

Ojalá no fuera así, ojalá fuera diferente, pero hay que normalizar que estas cosas existen. No es el hecho de que existan como tal, porque ojalá no existieran, sino en normalizar qué existen y que hay que entenderlas. Hay que validarlas e intentar siempre que las personas que las sufren no se sientan desplazadas, inválidas o inútiles porque tienen algún problema de salud mental.

P: Es la primera vez que trabajabas como psicóloga detrás de un cristal en una cámara de Gessel. ¿Es muy diferente a ver al paciente en consulta?

R: Sí, ha sido mi primera vez. La psicología es una ciencia y como ciencia necesitámos ver al sujeto, al paciente, en su hábitat natural. Vamos a decir, igual que cuando una persona va a grabar un documental sobre leones y graba el león en su hábitat natural. Ahí se ve como el león se comporta, se entiende ese comportamiento e incluso se puede llegar a hipotetizar acerca de la mente del león, de cómo funciona, cuál es su instinto. Bueno, pues una cámara de Gesell es un poco esto pero trasladado al ser humano.

Sabemos que hay una situación que está generando un problema y queremos ver cómo esta persona reacciona ante este problema o ante esta situación. Como es muy difícil además, que en cada consulta nos tengamos que trasladar a esta situación y que además se den las condiciones ideales u oportunas, tratamos de imitar o simular esas condiciones en un entorno controlado. De ahí surgió la idea de la cámara de Gesell.

La experta María Esclapez analiza cada uno de los problemas y guía el programa, donde en cada capítulo hay una charla de tú a tú, sincera y distendida, entre un influencer y una persona anónima. RTVE

En esta cámara, se divide la parte donde sucede todo, de la parte donde está el profesional. Además está dividido por un cristal, porque el profesional tiene que observar. En la otra parte, claro, lo que vemos es a la otra persona, siendo todo el rato ella misma en una condición como muy natural o todo lo natural que se pueda. Hay mucha más libertad a la hora de hablar, a la hora de expresarse, de pensar.

En el programa La Cámara de Gesell es una entrevista que no hago yo, el profesional, sino que lo hace otra persona que tiene su mismo problema. Se crea un contexto de confianza, “has pasado por lo mismo que yo y me voy a abrir contigo y se me olvida de que estoy en una cámara de Gesell. Se me olvida todo”. Se olvidan que hay un psicólogo tomando nota. Esto es difícil hacerlo en consulta porque al final sí que se necesita un contexto completamente diferente, se necesita un psicólogo y seguir una metodología.

La cámara de Gesell es una herramienta muy potente a nivel psicológico, sobre todo de una herramienta de observación. Nos permite observar sin interaccionar. Ahí está la gracia, que no condicionamos con nuestra interacción al sujeto, a la persona, en este caso, al paciente. Se busca sobre todo para eso, para ver cómo se comporta el paciente: qué piensa, qué observa, qué dice, qué no dice, en un ambiente ‘propicio’ para que la persona se abra, y sea ella misma, que no esté condicionada.

PREGUNTA: Se escuchan testimonios en el programa muy desgarradores. Personas que por distintos motivos han sufrido mucho y han sabido sobreponerse. ¿Hay algo que te haya sorprendido en tu encuentro con ellos?

R: Claro. Ves en las entrevistas que se abren tanto, que te cuentan todo, lo bueno, lo malo, lo peor. Te cuentan todo el proceso, reconocen perfectamente que el proceso de terapia de trabajo personal no es fácil, que no es lineal, que a veces parece que no avanzas y que te estancas y que el dolor puede contigo.

Cartel de la serie La cámara de Gesell. RTVE

Pero aún así, se sobreponen y tienen una resiliencia brutal. Esa es una de las cosas que más me han sorprendido y que yo también más he valorado en todos y cada uno de ellos. Que pese a todo lo doloroso que cuentan, el sufrimiento que reflejan sus ojos, cómo lo hacen patente, cómo lo cuentan, con cuánta emoción. Aún así, ves que o siguen peleando con ello o que ya lo tienen controlado y que están en otro punto completamente diferente. Tanto una cosa como la otra es resiliencia. Son personas que han sabido pelear contra las adversidades, que no han tirado la toalla y eso me encanta de todos los casos. Para mí es una de las cosas que más me ha impactado. Por supuesto, sin desmerecer todas sus vivencias, que son muy difíciles.

P: María, si tuvieras que dar un consejo a una persona que está sufriendo un problema de salud mental, ¿qué sería lo más importante qué le dirías?

R: Lo primero que pida ayuda, si aún no lo ha hecho. Es necesario, se necesita. Cuando estás mal, aunque pienses que tienes herramientas, que lo estás haciendo bien … A veces el hecho de hablar, de expresar, de sentirte comprendido, de que te den otras perspectivas, eso ayuda muchísimo. Incluso a veces te pueden enseñar herramientas que tú pensabas que conocías, pero que no conoces. Les diría que pidan ayuda, que no están solos, que yo también he sido paciente. Soy paciente, y sé lo que es estar al otro lado. Sé que se pasa muy mal y que a veces dices “jolín, me está compensando a mí este trabajo con todo lo que estoy removiendo”. Pues sí, te lo digo. Al final eso tiene un objetivo y ese objetivo merece mucho la pena, que es tu bienestar. Hay que aferrarse a eso, a seguir peleando, seguir tirando pa'lante, que se puede salir y que y que los psicólogos y los profesionales de la salud mental estamos para ello.

Que se rodeen de personas que sumen y que pongan límites a aquellas personas que no respetan tiempos, que tienden a esa invalidación de la salud mental, que como no se ve parece que no exista, pero está ahí y que recuerden que no hay salud sin salud mental.

P: Y a las personas de su entorno que quieren ayudar y quizás no sabe cómo. ¿Qué les dirías?

R: A veces se ayuda más con un abrazo y con un “te entiendo”, que intentando dar soluciones. Sí, a veces viene bien un empujón, pero muchas veces desde la escucha, ya hacemos mucho más que dando soluciones. Las personas que se sienten mal tienen la oportunidad de sentarse con alguien y que esa persona les diga “te escucho” o “te entiendo”, “tiene que ser muy duro esto que me estás contando o aquello por lo que estás pasando”. Eso ya es un abrazo emocional que ayuda mucho.

“A veces se ayuda más con un abrazo y con un “te entiendo”, que intentando dar soluciones “

Te aseguro que da fuerzas a aquellas personas que se sienten solas porque ven en ese momento que no están solas, que hay alguien que les entiende y que no les juzga y que no les obliga, que les valida. “No pasa nada porque estés triste, yo también he estado triste”. Este tipo de comentarios ayudan muchísimo.

P: ¿Crees que La cámara de Gesell puede ayudar a normalizar y crear conciencia sobre la salud mental?

R: Es necesario para normalizar, para que la gente entienda que no están solos. Imagino que mucha gente también va a ver el programa y va a verlo con probablemente síntomas que quizás, o bien haya normalizado el hecho de tener, o bien no sabe en absoluto que le está pasando, y a raíz del programa puede sentirse identificado.

P: ¿Cómo te has implicado en este proyecto? Un programa dirigido a jóvenes y su entorno, que habla de salud mental de forma natural y cercana.

R: Para mí no hay salud sin salud mental. La salud física es importante por supuesto, pero también es importante la salud mental. No hay que olvidarse de la cabecita, porque la cabecita a veces es muy traicionera y a veces activan unos sistemas de defensa, que o los aprendemos a manejar igual que las emociones, que los pensamientos, igual que las conductas, o nos podemos ver muy afectados por esa situación. Yo siempre he querido ser psicóloga. Este programa era necesario y yo lo he hecho desde la vocación.

P: Bullying, gordofobia, ansiedad, relaciones tóxicas, suicidio, depresión ... El programa ofrece testimonios muy estremecedores y se abordan muchos temas que termina estando relacionados…

R: Yo todas las noches me acostaba tranquila sabiendo que lo estaba haciendo bien, que para mí eso es lo más grande que hay. Yo he sido también paciente, aparte de ser psicóloga, y me habría encantado que hace unos años, incluso te diría que hace unos meses, hubiera existido este programa. Un programa para comprender qué es lo que me estaba pasando o para entender por qué la relación que tenía era tóxica o para ver qué podía hacer o cómo podían actuar mis familiares. Creo que cumple con todos los requisitos necesarios para ser un programa que de verdad ayuda a los demás; ese era el objetivo que visibilice, normalice y ayude.

P: Eres una persona activa en redes sociales, autora de varios libros, pero nunca te habíamos visto delante de la cámara. ¿Cómo has vivido esta experiencia?

R: Para mí ha supuesto un reto muy grande. No estoy acostumbrada a trabajar delante de las cámaras con esa parte más clínica. Había cosas que había que improvisar, o cosas que había que memorizar, y obviamente para mí ha sido difícil esta parte. Pero desde que me presentaron este proyecto siempre he tenido dentro de mí una vocecita, que es la vocecita que me suele hablar cuando sé que tengo que hacer algo, la vocecita de mi conciencia, que me decía: "Esto hay que hacerlo porque es importante". Sabía que no solo me iba a ayudar a mí como profesional, a entender otras realidades y a comprender más esos síntomas qué tanto ves en consulta, sino que también sabía que La cámara de Gesell iba a ser un programa muy útil para divulgar sobre la salud mental, para que la gente se pueda entender mejor y no se sienta tan sola.

Para mí una de las cosas más importante es siempre ser fiel a mis valores y este programa es fiel a mis valores. Dentro de mis valores, están la honestidad, la transparencia, la justicia y ayudar a la gente, es decir, el altruismo. Este proyecto cumple con todos esos valores. Por eso, para mí ha sido un reto, pero también ha sido un regalo.

*El lunes 29 de mayo ya puedes disfrutar del estreno en la plataforma de vídeos de RTVE Play, del nuevo original de Playz La cámara de Gesell.