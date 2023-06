El bullying es un problema serio en el que tenemos que actuar como sociedad; es una forma de agresión repetida y deliberada que viene por parte de los iguales y que, pese a lo que se cree, no solo se circunscribe al ámbito escolar, sino que también puede ocurrir en otros entornos sociales, como por ejemplo el trabajo, donde recibe el nombre de acoso laboral o moobing.

La palabra bullying viene del inglés bully que significa matón o abusón. La persona que ejerce este papel ejecuta un comportamiento repetitivo, intencional y desequilibrado en términos de poder con el objeto de hacer daño físico o emocional a la víctima.

Esta relación de desequilibrio se puede manifestar en persona o a través de las tecnologías como las aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales. En este último caso, aunque pasa a llamarse cyberbullying, sigue siendo igual de grave.

La falta de supervisión por parte de adultos, la facilidad con la que los jóvenes acceden a cualquier plataforma y el anonimato con el que cuentan las redes, da sensación de impunidad a quien ejerce la conducta de acoso.

Es posible que cuando pensemos en bullying o acoso escolar creamos que nos estamos refiriendo solo a agresiones físicas, pero el bullying es eso y mucho más. El abuso emocional como el acoso, la intimidación, la humillación, la burla y el maltrato emocional son los niveles previos a las agresiones físicas en la escala de violencia.

Ni es cosa de niños, ni podemos normalizarlo

Evidentemente, nada de esto son juegos de niños; que toda la vida haya existido no quiere decir que tengamos que normalizarlo. Tampoco son cosas de la edad. Y no, desde luego que la solución para la víctima no es “pasar de los agresores”. No es tan fácil pasar de algo que va directamente contra ti y que ocurre en el colegio o instituto, donde tienes que estar obligatoriamente de cinco a ocho horas al día.

Este machaque constante puede acarrear consecuencias muy graves: síntomas ansioso-depresivos, aislamiento social, sensación de escasa valía personal, pérdida de confianza en uno mismo, problemas de adaptación, bajo rendimiento académico, baja autoestima e incluso el suicidio.

A largo plazo, si no ha habido una intervención adecuada, las víctimas tienen probabilidades de presentar problemas de salud mental en la edad adulta.