El bullying es el acoso tanto físico como psicológico de manera intencionada que puede sufrir un niño a manos de otro u otros compañeros de clase. Y de eso trata precisamente el primer capítulo de La Cámara de Gesell, el nuevo programa de Playz presentado por la psicóloga María Esclapez, que aborda distintos temas de salud mental, y para ello, se sienta al otro lado del espejo Roi Sastre.

Roi Sastre es creador de contenido en redes sociales, actor y también ha publicado un libro. En Instagram y TikTok destaca por sus vídeos de comedia en los que hace reír a sus seguidores, pero en su vida no siempre fueron todo risas.

El bullying en la infancia

El acoso escolar se puede vivir tanto en la etapa primaria o la secundaria y en algunos casos se perpetua de una etapa a otra. En el caso de Roi fue a muy temprana edad, con tan solo ocho años lo insultaron por primera vez. “Ese mariquita que yo había oído, no era el mismo mariquita que me habían querido decir”, recuerda Roi. Si bien Roi se pensaba que se habían referido al pequeño animal rojo y de puntos negros, enseguida reparó que a lo que se referían tenía que ver con una futura orientación sexual y que además no tenía una connotación positiva.

Roi Sastre, creador de contenidos RTVE

Puede tener tanto una dimensión psicológica, como física y en la mayoría de los casos, se dan de forma conjunta. “Collejas, bofetones, escupitajos, palizas, quemaduras con cigarros…”, son algunos de los abusos y vejaciones que relata Roi.

No todo tiene que ser ni tan visible, ni tan evidente, Roi junto con su compañera anónima de programa con quien comparte vivencias similares, Alicia Durán, apuntan que “hacer el vacío, que nunca te cojan de los primeros en educación física y reírse de ellos”, también son formas de bullying y que tienen un efecto tanto inmediato como a largo plazo sobre el menor que lo sufre.