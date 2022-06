El último programa de MasterChef ha estado cargado de emociones. Los familiares de los aspirantes han visitado el programa para darles ánimos en esta recta final. Incluso quienes no estuvieron presentes consiguieron llegar a su corazón con sus mensajes. Es el caso de María Lo, que no pudo evitar romper a llorar al ver cómo su padre la apoyaba en la distancia. Orgulloso de su hija, lamentaba no poder estar en plató para acompañarla, ya que sabía que su aventura en el concurso era muy importante para ella. En su lugar, fue su madre la que la ayudó a preparar su plato, todo un clásico en las pruebas de MasterChef.

04.19 min María Lo recibe una gran sorpresa: un vídeo de su padre

"María, hija mía, te quiero mucho", así terminaba el emocionante video que Pepe Rodríguez le enseñó a María Lo. Unas palabras de aliento que significan mucho para la concursante. "No sabes cómo es mi padre. Al entrar aquí fue cuando le dije que era lesbiana. Para mi esto es el mayor regalo del mundo, el poder sincerarme con mi padre, que sepa esta parte tan importante de mi, que la ocultaba", explicaba la aspirante, que aunque ahora tenga otra pareja, es exnovia de Teresa, otra de las aspirantes de la décima edición de MasterChef.

"Es lo que siempre he estado esperando de mi padre, que se sienta orgulloso de mí. Me ha hecho un montón de ilusión, ha sido enternecedor. ¿Qué pasa cuando los hombres se hacen mayores? Que se vuelven muy ñonos, como mi padre", bromea María Lo. Sin duda, uno de los momentos más emotivos de la noche, sobre todo después de conocer el fallecimiento de su progenitor.