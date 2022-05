En La Noche D nos encanta el salseo y Chanel ha dado mucho juego. Pero mucho. La hemos sometido al test de la verdad y sus respuestas han dejado mucha información, pero también muchas incógnitas y ganas de saber más.

Como era de esperar, el Chanelazo causó estragos también entre el resto de participantes en Eurovisión. Aunque nos hemos quedado con las ganas de conocer el nombre, Chanel nos ha desvelado que hubo algún represenante de otro país que quiso ligar con ella. Y, al parecer, sus bailarines también rompieron corazones: "¿Ha habido algún affair de alguien de tu cuerpo de baile con otros participantes de Eurovisión?", le ha preguntado Eva Soriano. Su respuesta no ha podido ser más intrigante: "Soy Leo, soy súper leal, no puedo hablar de personas que no están aquí", ha insinuado Chanel.

Su exitazo indudable tampoco pasó desapercibido ante sus ex, según ha confesado la propia Chanel, que reconoce que recibió algún que otro mensaje de antiguas relaciones suyas. "¿Te ha escrito algún ex después de Eurovisión?" Su respuesta, tan rotunda como su éxito: "Sí". Aunque reconoce que "sin intención".