¡Cupido también ha estado presente en la cuarta temporada de Estoy vivo! Además de mezclar aventuras, humor y ciencia ficción, el amor ha sido otro de los protagonistas de la serie. Adriana y Mikel han sido la pareja de una temporada en la que Carlota ha conseguido que Iago "olvide" a Susana. Noviazgos que terminan en boda, y amores que van más allá de la vida y la muerte, como el de Laura y Andrés. Así ha sido cómo las flechas de Cupido han actuado durante los últimos 13 episodios.

Adriana y Mikel, un primer amor por los aires

Desde un primer momento, Adriana echó el ojo a Mikel. Y él a ella. La joven criada en la Pasarela, encontró en su compañero de trabajo al cómplice ideal para disfrutar al máximo de la vida en la Tierra. Tras una noche de juerga en la que Adri pilló su primera borrachera, pudimos ver el primer beso de la nueva pareja de Estoy vivo. Una historia de amor que no lo ha tenido fácil.

Y es que Adriana ha puesto muchas complicaciones. Primero, su padre y su abuela avisaron que no podía enamorarse al ser la Elegida, y tras hablar con su abuela, decidió dejar a Mikel. Pero el chico no se dio por rendido, y no paró hasta descubrir qué era lo que lo que escondía su chica. ¡Enamorado hasta las trancas estaba! Y tanto, porque después de conocer toda la historia de la familia Vargas, en vez de salir corriendo, decidió quedarse.

Más tarde vinieron las presentaciones familiares en el cumpleaños del navarro, algo a lo que Adriana tenía miedo, pero finalmente va. Y es que con la declaración de amor que le hizo Mikel, ¡como para no ir! Y es que lo que el policía siente por Adri es amor verdadero, y ha seguido a su lado después de que congelara a su familia, abriera un boquete en la pared de su casa y de congelar a su madre después de que esta los descubriera haciendo el amor.

La pareja se quedó con las ganas, pero en este último capítulo le han dado rienda suelta a la pasión. Y después de lo ocurrido con la Hermandad, parece que todo con la pareja de la temporada va viento en popa.