¡Menudo episodio de Estoy vivo! ¡La ciencia ficción y el amor han llegado a la serie y parece que para quedarse! Teniendo a Mikel de compañero, Adriana no ha podido evitar pillarse por él, y gracias a ello hemos descubierto ¡qué tiene poderes! Mientras, Los Vengadores de Vallecas tienen una nueva misión relacionada con Julio. ¡No te pierdas los mejores momentos del capítulo 42!

Más atacada se pone cuando no puede bajar la cremallera de su vestido y le pide ayuda . Las emociones de la joven están a flor de piel y son imposibles de controlar. Tanto que sin querer hace que e l móvil empiece a moverse solo ante la mirada de María, que no da crédito de lo que ve.

¡El beso de Adriana y Mikel!

Adriana se coge su primera borrachera en el bar de Laura, cuando de repente llega Mikel con un amigo. La joven termina la noche con él en la Plaza de las Vistilla.

“En todo grupo hay una amiga que nos ayuda con un pequeño “empujoncito”. Y si no la tienes, eres tú… #EstoyVivo42



⭕ https://t.co/mzgfuI5oJN pic.twitter.com/cF830K2X7j“ — La 1 (@La1_tve) March 24, 2021

Su comportamiento alocado hace recordar a los mejores momentos de Susana, e incluso ella misma lo dice: "Sabes quién no era una siesa, mi madre. Era una tía cojonuda. Decía cosas como "No lo hago porque no me sale del pepe" o "Soy una loca del coño". ¿Sabes qué haría mi madre con esa fuente?". Sí, lo que pensáis. Adriana se mete en la fuente y le confiesa a Mikel otra cosa que no ha hecho nunca: "Nunca he besado a nadie", para acto seguido pegarse el lote con él. Las incontrolables emociones de Adriana hacen que todo se ilumine y el agua desborde de la fuente.