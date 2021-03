En el tercer capítulo de Estoy vivo, hemos descubierto que Adriana es una chica con ganas de comerse el mundo, que no puede controlar sus emociones al enamorarse de Mikel, y que eso ha hecho sacar a la luz los poderes que tenía ocultos hasta ahora, como la telequinesia. Está tan pillada por su compañero de trabajo que no puede evitar mover cosas, incluso hacer que ella misma levite. ¿Cómo se ha hizo esa escena en la que Guiomar Puerta se sostiene en el aire? ¡No te pierdas el making of del capítulo para descubrirlo!

Los poderes de Adriana desde el otro lado de la cámara ¡Con la boca abierta nos hemos quedado viendo a Adriana levitando mientras dormía! Todos los personajes de Estoy vivo han alucionando con que pudiera mover cosas por el aire y darse cuenta, pero ¿¡también ella misma!? Esta serie nunca deja de sorprendernos, y es lo que tiene estar dentro de la categoría de ciencia ficción, los efectos especiales están a la orden del día. “Una cosa es levantar objetos, pero esto… ��#EstoyVivo42 ⭕ https://t.co/mzgfuI5oJN pic.twitter.com/0UVuks1HPQ“ — La 1 (@La1_tve) March 24, 2021 En el making of del capítulo, Guiomar Puerta nos cuenta cómo ha sido para ella grabar esa escena: "Es muy divertido, yo nunca había rodado nada de este estilo y la verdad es que es muy divertido de hacer. Tenemos un equipo de especialistas muy bueno y me ayudan mucho con las levitaciones". Reconoce que al principio no era algo que le asustase, pero claro era su primera vez manteniendo en el aire: "Me cuelgan con arneses y era algo que no había hecho nunca, y tuvimos que enseñarlos varias veces porque tiene su complejidad, pero es muy divertido". Como también ha sido la primera vez que se emborrachaba y daba un beso para Adriana. La hija de Iago no sabe que tiene estos poderes, y como Guiomar cuenta, enamorarse de Mikel tampoco ayuda a seguir manteniéndolos ocultos. "Los poderes de Adriana están relacionados con sus emociones, con todo lo que ella siente. Cada vez que siente algo con fuerza, pues ocurre algo, como cuando se enamora de Mikel, empiezan a pasar cosas, a moverse cosas a su alrededor", explica la joven actriz. “Cuando te dejan a mediante gossip #EstoyVivo42▶️ https://t.co/zCP03BKiCP pic.twitter.com/w2t2y7e2XF“ — Estoy Vivo (@estoyvivo_tve) March 24, 2021

Una explosión de agua para el primer beso "O cuando se dan el primer beso, en la escena de la fuente empieza a salir agua desbordándose, y colores, luces, las farolas empiezan a encenderse y apagarse", sigue contando Guiomar en el vídeo que abre la noticia. Se refiere a la escena en la que Adriana le confiesa a Mikel que es la primera vez que se emborracha y que nunca había dado un beso, para acto seguido plantarle un buen morreo. Una escena "muy bonita, de típica película americana", como la ha definido el propio Almagro San Miguel. “Sus primeras cervezas, su primer beso… parece que es la noche de las primeras veces para Adriana ��‍❤️‍��‍�� #EstoyVivo42



⭕ https://t.co/mSL43erUXE pic.twitter.com/bog2QmxSmm“ — TVE (@tve_tve) March 24, 2021 Y es que esta historia de amor está siendo muy diferente a las demás. Adriana dice que lo del tequila de su madre y su padre no es nada comparado con lo que ha pasado con Mikel, y tiene razón. "Es un poco un amor adolescente. Al principio no es un amor muy adulto porque es la primera vez que esta con un chico, la primera vez que se enamora, y encima es un compañero de trabajo", dice Guiomar. Pero lo que sí tienen en común es que el amor es correspondido, y parece que al policía también le hace tilín la elegida: "Adriana, a parte de esa bella sonrisa que ella tiene, a mí lo que me gusta de ella son esas ganas de vivir, de querer descubrir los sentimientos, cómo trata a la gente", cuenta el actor en el making.