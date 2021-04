La escena de 'Estoy vivo' que te ayudará a entender la serie

Adriana no ha tenido más remedio que contarle a Mikel toda la verdad sobre su familia y la existencia de La Pasarela. Después de ver cómo Márquez se regeneraba, el joven policía necesitaba una buena explicación. Los Vargas/Márquez al completo se unen para decirle quiénes son, por qué están aquí y cómo volvieron de La Pasarela. Una escena que sirve para hacerle a Mikel un resumen de todas las temporadas, pero también para que nosotros podamos entender qué ocurre en la serie, si aún teníamos alguna duda.

Si no has visto la serie o vas por los primeros capítulos, cuidado porque te puedes encontrar algún spoiler. Si ya la has visto, un repaso no te vendrá mal. ¡No te pierdas la explicación en el vídeo que abre la noticia!

La familia de Adriana le cuenta a Mikel que son de otra dimensión Imagina que tu pareja tiene poderes. Es capaz de levitar y mover los objetos con la mente. Imagina que disparas a una persona y que después de morir se regenera. Sí, como a Mikel, también te puede explotar la cabeza, pero esas cosas pasan en Estoy vivo. Es algo difícil de entender, y por eso Adriana ha querido explicárselo todo a su novio, y de paso a nosotros. Por eso, cada miembro de la familia le ha ido contando qué pasó con ese personaje en temporadas anteriores. Ha empezado por decirle que existe La Pasarela, "una dimensión en tránsito" y que ella es la Elegida, para seguir con Márquez: "Yo soy de Vallecas de toda la vida. Me llamo Andrés Vargas, y el Carnicero de Mediano me mató. Subí a La Pasarela y bajé con este cuerpo. Desde entonces me regenero como una lagartija. Ah bueno, también soy su abuelo", dice señalando a Adriana. Mikel le ha preguntado que si su padre es Batman, e Iago ha entrado en escena: "No, su padre soy yo", ha dicho el Enlace mientras el joven no daba crédito. "Es una cosa de líneas temporales interdimensionales". También se han presentado Laura y Bea: "La abuela y la tita". Le han explicado que ellas también murieron pero que primero volvieron en otros cuerpos "pero unas luciérnagas nos los devolvieron". La clase magistral de Estoy vivo continúa con Carlota y la tecnología de La Pasarela. Así le define qué son los Enlaces: "Son como una especie de secretarios súper preparados, muy fuertes y, como puedes comprobar, muy guapos". Claro, que faltaban el resto de Vengadores de Vallecas. Primero han hablado María y Sebas: "Nosotros somos humanos normales", y después Santos: "Y yo soy alcóholico, ex borracho". "No somos ni tíos, ni primos, ni hermanos, pero somos como de la familia", ha terminado diciendo María.