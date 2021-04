¡Con la emoción por las nubes nos hemos quedado al terminar el quinto capítulo de la cuarta temporada de Estoy vivo! Ha tenido de todo: ciencia ficción, humor y amor ¿Quién no ha dicho "qué monos" como Bea al ver el beso de Adriana y Mikel? Sí, ha vuelto a haber beso ¡y no ha sido el único! Además, hemos descubierto a los primeros malos ¿Quieres enterarte de todo lo que ha pasado? ¡Te contamos los mejores momentos del episodio 44 de la serie!

¡Vamos si lo hace! Tanto que se tira de cabeza a la piscina y le da un beso a su compañero de negocio . Al ver que Iago no reacciona ante tal momento de valentía, Carlota se indigna y se muestra como un holograma de Susana. "Ella no está aquí Iago, pero yo sí" , le dice intentado que abra los ojos, y su corazón. ¿Logrará ocupar un sitio especial en el corazón del Enlace? ¡Vota en nuestra encuesta!

¡El comisario es uno de ellos!

Desde el primer capítulo no nos dio buena espina. Los informes de la familia Vargas que estaban en su poder no nos gustaron, y tantas preguntas a Laura en el bar tampoco. Todo apuntaba que Landa no era de fiar... ¡y este capítulo ha confirmado que no lo es! Él ha sido el encargado de interrogar a Silva, al que después ha visitado en el calabozo para darle un mensaje: "No la vuelvas a cagar, estamos muy cerca". ¿Será que el comisario es uno de los que forman la organización de La Hermandad? Sea como fuere, ¡es de los malos!