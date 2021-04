Adriana y Mikel, la historia se vuelve a repetir. La nueva pareja de Estoy vivo que como ya sucediera como con Susana y Iago, parece imposible. A todos nos enamoraron en el tercer capítulo de la temporada con su beso en la fuente, pero el policía empieza a saber demasiado: existencia de la Pasarela, de las reuniones en casa de Márquez, ¡de los poderes de Adriana! Sabe mucho, y los Vengadores de Vallecas no se fían de nadie. ¿Seguirá todo bien entre ellos o la Elegida tendría que olvidarse de él?

¿Qué debería hacer Adriana con esta relación?

Iago no ha aceptado que su hija se haya pillado de su compañero de trabajo. El Enlace le ha intentado hacerle ver que ella no es humana, que pertenece a la pasarela, y que no puede estar con Mikel. En cambio, Adriana le recuerda que él sí se enamoró de Susana, y que gracias a eso está ella aquí.

Márquez y también Laura han ido detrás de Iago para hablar con su nieta, y sí que parece que las palabras de la hostelera han tocado el corazón de Adri. Los Márquez no se fían del policía y es que, tras las averiguaciones en la investigación paralela de los desaparecidos y el reportaje de los regresados, han confirmado que todo está relacionado con la Pasarela. Los están buscando y cualquiera fuera del círculo de los Vengadores de Vallecas puede haberlos delatado. Por eso tienen que tener más cuidado que nunca.

¿Qué es más fácil? ¿Hacer lo que dice nuestro corazón o nuestra cabeza? La atracción que siente la Elegida por Mikel es mucho mayor que todo lo que puedan decirle. Ella quiere vivir su vida como lo hizo su madre, pero ¿será bueno para ella? ¿Debería olvidarse de su compañero de trabajo o seguir con lo que siente por él?