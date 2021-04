Estoy vivo

Usted debería estar vivo.

Le conseguiremos un traje para que vuelva.

Señor Vargas, tiene usted una misión.

Mi misión. Nuestra misión.

Mi única misión es recuperar a mi familia.

Laura está enamorada de usted hasta las trancas.

Y yo también.

Y tú, por lo que veo no has perdido el tiempo, Iago.

Este lamentable accidente

forma parte del devenir natural de los acontecimientos.

Me habéis arrebatado a las personas que más amo de este mundo.

Susana intentó decirme algo.

Espérame.

Si de verdad han bajado, Iago,

serán ellas las que nos encuentren.

Me han hablado mucho de usted. A mí también de usted, comisaria.

Hay que proteger a tu hermana, ¿me oyes?

Ya sabes lo importante que es.

-No la pueden encontrar. -Ni a nosotras tampoco.

Tenemos que mantener nuestro secreto.

Hay que dejar atrás nuestra vida anterior.

Te mentí a ti, os mentí a todos.

Porque yo no había perdido ni a mi mujer ni a mis dos hijas.

De hecho, acaba de encontrarlas.

Papá...

Mi pequeña.

La comisaría... es Laura. Es lo que te venía a decir.

Te he echado mucho de menos, mi amor.

La Pasarela lo dejó claro: ustedes no deberían estar juntos.

Y han estado juntos. Y yo estoy esperando el cataclismo

y no pasa nada y no lo entiendo.

¿Se da cuenta del follón que sería contarle todo?

No toca, señor Márquez. Me importa una mierda si toca o no.

No podemos estar juntos.

Laura, tú y yo podemos hacer frente a todo,

porque tú eres el amor de mi vida, Laura.

Porque soy Andrés.

A esa chica la vi la noche del accidente.

Creo que no es de este planeta.

Quiere que no nos crucemos en su camino.

Traigo porras.

Así que eres un enlace. Soy de los buenos, como vosotros.

Su hija lleva dentro a alguien muy especial.

Si la descubren y la matan se acabó.

¿Algún día nos acostumbraremos?

Yo seguro que no.

Estoy hasta el coño, mamá. Bueno, hasta el coño... ya no.

¿Hasta cuándo tenemos que seguir así?

Hasta que nazca tu hija.

¿Ha estado aquí?

Sí.

¡Susana!

Nuestra hija está a salvo.

¡Susana!

El nacimiento de tu hija lo va a cambiar todo.

Si ese nuevo orden justifica la matanza de personas inocentes,

prefiero no formar parte de él.

Porque ahora somos un equipo.

Estamos siendo invadidos por seres de otro planeta.

Tengo una misión.

-Será muy importante para que estés dispuesto a perder mujer e hijo.

Salvarás el mundo, al menos. -Exacto.

Lo suyo será una ruptura de tres calzoncillos.

Si en la maleta lleva tres, volverá pronto a casa.

Seis o más, malo.

No tenemos nada de qué hablar, quiero que te vayas de casa,

es lo mejor para todos.

Me ha echado para siempre

Voy a hablar con María. Me voy a casa.

A María ya le hemos enseñado la patita para resolver lo vuestro,

pero hasta aquí, ¿vale?

Invasiones marcianas bien.

Muertos que regresan a otros cuerpos mal.

Me cago en mi puta vida. ¡En este puto país no hay respeto!

¡Cuidado! ¡Cuidado!

¡Qué olor! ¡Hostias!

No, a mí no me mires.

Alto el furgón, me cago en mi puta vida.

Soy una luciérnaga.

No soy gilipollas.

A vosotros La Pasarela no os la puede sudar más, ¿no?

He encontrado a mi hermana. Porque es mi hermana, ¿verdad?

Me borrasteis la memoria, como a Iago.

Un abrazo, mi niña.

Hablé con la directora.

Dice que es probable que no la volvamos a ver más.

Creemos que algo grave pasa arriba. ¿En La Pasarela?

Sí, parece que la directora está en peligro.

# De los cuatro muleros,

# de los cuatro muleros, # mamita mía, que van al río... #

Me cago en mi puta vida. ¡Al suelo!

¡Santos!

¡Márquez!

Pero tú, ¿qué coño eres, un fantasma?

Soy Andrés, tu amigo, créeme.

Hace mucho tiempo que decidí que esa niña fuera mi sucesora.

¿Mi hija?

Ella devolverá el orden entre el bien y el mal.

Te habría comido a besos, lo sabes, ¿no?

¿Con barba y todo? Con barba y todo.

Creo que he roto aguas. Susana, escúchame.

¿Que Márquez es mi padre?

Tu eres el puto charcutero de la media noche.

(GRITA)

Venga, ¿todo el mundo tiene copa?

Vale, brindo

por el primer cumpleaños de Adriana.

Porque volvemos a estar todos juntos de nuevo.

¿Cómo que no vienes, Moya?

Voy a Almería a ver a mis padres, los tengo abandonados.

¿Con la parienta? Qué va, ella se queda con el peque.

Me voy que pierdo el bus. Buen viaje, compañero.

Suerte esta noche. Venga.

"La última vez que salvamos el mundo,

todos pensamos que nada volvería a ser como antes."

¿Te llevamos? No, gracias, voy en el mío.

Esta noche a tope, ¿eh? ¡A por ello!

"Habíamos visto muertos que regresaban a la vida,

seres de luz venidos de otro planeta,

cápsulas ultramodernas...

Pero tampoco esta vez hubo medallas ni recepciones en Moncloa,

ni autobús sin techo recorriendo la ciudad.

Éramos unos superhéroes de pacotilla.

Nadie hablaba de nosotros.

Así que, aquí estamos,

despertando a las siete para ir a trabajar,

tomando sal de frutas contra la acidez

y haciendo cola en el supermercado para comprar papel higiénico.

Aunque algún cambio sí que hubo."

Laura, aclárate, por favor. Oye, que esto pesa.

"Porque Laura ya no era Laura,

sino Marta Bertrán." A la derecha, pero un pelín.

"Hermana melliza que La Pasarela inventó,

con todos sus papeles en regla, para darle una nueva identidad."

¡Tres!

"Ahora es toda una empresaria hostelera

y la nueva socia de Sebas."

No sabes dónde te metes.

¡Una, dos y tres!

"El tiempo es un misterio.

Cuando somos críos sólo queremos que pase cuanto antes,

que todo vaya deprisa para hacernos mayores, importantes, invencibles.

Y cuando por fin sucede,

bueno,

entonces te preguntas cómo es posible

que todo haya ocurrido tan rápido sin ni siquiera darte cuenta."

No me lo puedo creer que te vayas a ir de casa.

-Mamá, mama. Ya está. Sin dramas, ¿vale?

Estoy a ocho paradas de metro.

Venga.

Hala, vámonos chicas. Pasadlo bien.

Oye, fiestas no, eh. Déjala.

Venga, a disfrutar.

Os quiero.

¡Vamos, señores! ¿Qué esperáis, una invitación o qué?

¡Va, que nos están esperando!

"Y pides desesperadamente una prórroga. O dos.

Que el tiempo se detenga y puedas disfrutar

de todo lo que te rodea un minuto más."

Venga, vamos, corazón y cabeza.

¡Corazón y cabeza, eh!

¡Eh, chavales!

¿Qué pasa, Márquez?

Oye, ojito que parecen buenos, ¿eh?

¿Has venido en primera o qué? -Ya era hora, ¿no?

¿Y Iago? No tengo ni idea.

Pero va a venir, ¿no? Como no se presente...

Tranquilo que estará al caer.

Es el único que corre.

Uy, se ha caído en la torre.

¿Tú sabes que la torre la hizo el abuelo

para que la Directora pudiera verlo todo?

Uy, qué tarde.

Su, ¿te queda mucho?

¿Como?

Que tengo partido, es la final. ¿Qué?

¡Que tengo partido, en la tierra!

Vale, vale. Dejo a la niña en el parque.

Vuelvo antes de su baño. Vale, playboy.

Estás muy sexy, Shakira. ¿Ah, sí?

Bueno, adiós, Sabina.

Venga, un beso, te quiero.

Vamos, Adri, cariño. Ahora vamos al parque.

Muy bien. ¡Arriba ella!

Cariño, papá tiene que bajar a la Tierra a ayudar al abuelo.

Pero vuelvo enseguida, ¿vale?

Adiós.

¡Eh, fenómeno!

¡Don Luis!

Me han dicho que tiene usted una final y tal.

Aquí están todos los secretos del fútbol.

Con esta libreta gané yo la Eurocopa del 2008.

Muchas gracias, don Luis.

Es un honor.

No me la pierda.

Y recuerde: ganar, ganar, ganar y volver a ganar.

Ganar, ganar, ganar y volver a ganar.

¡Gallego! ¡Siempre con el pito en el culo!

¡Joder, que me va a dar algo! Tranquilo, señor Sebas.

Tengo la libreta del Sabio, hoy ganamos seguro.

Venga, por el Sabio. Vamos, concentración.

Concentración, va.

(TODOS) ¡Un, dos, tres, Vallecas!

¡Vamos! -¡Vamos!

Corazón y cabeza, ¿eh?

"Sí, el tiempo es un misterio.

A veces acelera sin freno y otras parece quedarse congelado.

Da igual lo que hagas, siempre avanza."

Comienza el partido y hay que jugarlo.

(TOCA EL SILBATO)

¡Eh, eh!

La tarjeta, ¿para qué la quieres?

¿Para...?

¡Eh, Márquez! ¡Vamos, vamos, ese Vargas!

¡Vamos!

¡Vamos!

¡No, hombre, no!

¿Esto qué es? ¡La luz!

¡Me cago en mi puta vida!

¿Qué coño es esto?

(SEBAS) ¿Qué pasa?

¿No pagamos los recibos de la luz?

¿Pero qué mierda es esto? -Hay que joderse.

¿Qué pasa?

¿Qué pasa?

¡Pero, cuidado, hombre!

¡Gol!

¡Gol!

¡Gol!

# ¡Campeones, campeones! # ¡No puede ser!

¿Cómo campeones?

¿De verdad? ¿Sí?

# Campeones... #

¿Qué ha pasado? Hemos ganado, mi amor.

¿De verdad? # ¡Oé, oé, oé! #

¿Habéis ganado de verdad? -Perdona, la duda ofende.

¡Vivan Los Vengadores de Vallecas! (TODOS) ¡Viva!

-Si, será por ti. -Perdona,

he sacado dos balones espectaculares.

Venga, que ha sido todo gracias a Iago, que es un crack.

Qué dices, si quien ha marcado he sido yo.

Que tramposo... ¡Venga, hombre!

¿Cómo que tramposo? Que se jodan los chamartines, hombre.

Sebas, ponme una birra, porfa. -Venga. ¡Voy, marchando!

¡Viva el Sabio de Hortaleza! (TODOS) ¡Viva!

¡Por el Sabio! -¡Por el Sabio!

¡Sabio, Sabio, Sabio!

¿Y ese quién es? -No sé, ninguno de estos.

Iago, ¿no tienes nada para mí? Sí.

¿A ver?

Por favor... Uy, mi niña...

¡María! María, ven, ven.

Mira qué monada. Por favor, mira qué mofletes, por favor.

¿Y cuándo podemos verla en persona?

Y a mi hija.

En cuánto nos dejen, bajamos unos días.

Bueno, yo me marcho.

¿Te vas? Sí.

¡Señores, me voy! No, hombre, no.

No me jodas, gallego.

Quiero estar en el baño de la niña.

Yo te acompaño y hablamos, venga.

¡Oye, oye, oye! Te ficho para la temporada que viene, ¿eh?

¡Iago Aspas, oé! (TOODOS) ¡Iago Aspas, oé!

¡Iago Aspas, oé!

# Ahora que empiezo de cero,

# que el tiempo es humo, # que el tiempo es incierto.

# Abrázame fuerte, amor, # te lo ruego,

# por si esta fuera la última vez. #

¿Qué tal estáis ahí arriba Susana y tú?

Bueno, y la niña, claro.

Muy bien, la verdad. Muy felices.

¿Mi hija no echa de menos esto? Claro que sí, señor Márquez.

Pero de momento no puede ser. Usted lo entiende, ¿verdad?

No, no entiendo una mierda, Iago.

La niña debería estar aquí con nosotros, con su familia.

Habla usted como un suegro cualquiera.

Sabes que tengo razón.

La Pasarela no es lugar para una cría.

Es una cuestión de seguridad, señor Márquez, ya se lo dije.

Después de lo que pasó con los Enlaces,

la niña tiene que estar protegida.

¡Hola!

(Música)

¡Hola!

(Maullidos)

Iago, aquí no hay nadie.

Qué raro, el señor Chen nunca deja la tienda sola.

Ya estamos...

Por si acaso.

No...

No puede ser.

¿Qué pasa, Iago?

¿Iago?

La puerta ha desaparecido.

Vamos a ver, Iago, ¿esto es normal?

¿Ha pasado más veces que la puerta desparezca?

¿Cuántas veces he subido y bajado yo de La Pasarela, señor Márquez?

¿Tú? No sé, muchas. Muchas.

Cientos. Cientos.

Miles.

Sea lo que sea, lo arreglan enseguida, no se preocupe.

Pero...Pero ¿Qué hacéis aquí?

Nada, la puerta de los cojones

que ha desaparecido y ahora no puede volver.

¿Cómo que ha desaparecido la puerta? Y Susana y la niña, ¿están bien?

Están bien. ¿Están bien?

Están bien, seguro.

Ahora llamo a Susana y le digo que hoy duermo fuera.

De Rodríguez, ¡con los suegros!

Venga, váyanse a dormir y no se preocupen.

Oye, Iago...

Avisa con lo que sea, ¿eh?

Que sí, mujer, que seguro que están bien.

¿Iago?

Hola, Carlota. ¿Cómo estás? ¿Qué tal va todo?

¡Cara guapa! ¿Qué haces tú en Madrid?

Solucionar algunos asuntillos. ¿Qué tal Manuela?

Acostada ya.

Todavía no dice mamá,

pero "kaixo", "agur" y "Athletic" los clava la jodía'.

-Inma, por favor. Gracias. Perdona.

Carlota, no puedo subir a La Pasarela

ni comunicarme con ellos.

A mí tampoco me funcionan las pantallas.

¿Qué está pasando, Carlota?

¿Por qué han cortado las comunicaciones?

No lo sé. Sí, sí lo sabes.

Si han cerrado las puertas, es porque algo no va bien.

Iago... Carlota,

mi mujer y mi hija siguen ahí arriba.

Vamos a tranquilizarnos un poco.

Primero averiguamos qué ocurre y luego vemos.

¿Vale?

Joder...

Da igual, Andrés.

Si yo también estoy despierta.

Esto no se acaba nunca.

Cuándo son pequeños porque no duermen,

de adolescentes porque no entran, y ahora...

Tranquila.

Voy a ver cómo lo lleva.

Oye...

Entérate bien de que está pasando ¿vale?

Bonito conjunto, inspector.

¡Ah!

Hola, Carlota, ¿qué tal tú? ¿Qué tal por el norte?

Gente noble, Márquez.

Hospitalarios, de buen comer, muy a gusto.

Muy bien.

¿Y cómo lo lleváis? ¿Qué sabéis de las chicas?

Estamos en ello.

Pero no se preocupe, señor Márquez,

que el tema de las puertas lo resolvemos enseguida.

¿Seguro? Segurísimo.

Solo es una caída del sistema, pronto lo solucionamos.

Muy bien.

¿Y Iago?

No lo sé.

¿Este no se habrá subido sin decir nada?

No, no, no, no creo.

(Telefonillo)

Ahí está.

Sí...

¡Ah! Sí, sí. Vale, vale.

Los del piso turístico, que se han equivocado.

Vaya horitas.

Voy a llamar a Iago, a ver dónde está.

(Tono de llamada)

¿Iago? Me marcho, señor Márquez.

La puerta se ha abierto.

¡Ah, que la habéis conseguido arreglar!

Carlota y yo tocamos unas cosas y parece que responde.

Mucha Pasarela y mucha puerta y al final funciona como el WiFi.

Lo mismito.

Le dejo que tengo ganas de ver a los míos.

Dale un beso a las niñas. De parte de los abuelos.

Y a ver cuándo os mudáis aquí

que estoy de viajecitos hasta los mismísimos cojones, Iago.

Adiós, señor Márquez.

Hasta la próxima.

Vamos allá.

Pues ya está.

Bueno, nos vamos a...

¿A dónde?

A la cama, ¿no?

Venga.

¿Susana?

Pero ¿qué...?

No...

No, no, no...

¡A ver, a ver un momento!

¡Escuchadme todos un momento!

Los miembros de esta comisaría deberíamos dar un fuerte aplauso

a Los Vengadores de Vallecas que, como sabéis,

y si no, os lo digo yo, ¡han ganado la liga!

¡Han dejado la reputación de esta comisaría por las nubes!

Sí, mucha reputación, pero seguimos sin un comisario que nos aguante.

¿Cuándo comienza el nuevo? Igual lo tenemos delante.

¿De qué cojones estáis hablando?

Han llamado de Jefatura y te quieren ver en la central.

¿A mí?

Te acompaño, esto no me lo pierdo.

Que es un ascenso, Andrés, tampoco te llevan al matadero.

Bueno, todavía no me lo han dado. Joder, blanco y en botella.

Estamos sin comisario, tienes experiencia,

varias distinciones.

Si lo raro es que no te lo hayan ofrecido antes.

Qué carajo, me lo merezco.

Vas a tragar mucha mierda, ¿eh?

¿Todavía más? No estoy hablando de marcianitos,

estoy hablando de politiqueo, despachos, reuniones.

Y no sabes tener la boca cerrada.

Para eso te tengo a ti, para que me des consejitos.

La verdad que es que me apetece.

Llevar mi propio grupo, dirigir una comisaría.

Claro. Ser tu jefe.

Vete a tomar por culo.

Laura se va a llevar un alegrón. Y los jureles.

No te olvides de los jureles. No me olvido, no.

Oye, no vayas por la Nacional que siempre está a tope.

Conduzco yo, ¿no?

Pues voy por donde me sale de los cojones.

Hola, Iago.

¡Carlota!

¿Qué haces aquí?

he conseguido hablar con La Pasarela.

Quería contártelo en persona. ¿Y?

¿Cómo está Susana?

¿Y mi hija?

No son buenas noticias, Iago.

Comisario Márquez...

Suena raro de cojones.

(Móvil)

Sonaba mejor comisario Santos.

¡Ja!

Laura...

Tira por la autovía.

Laura, cariño, ¿todo bien?

Sí, sí, aquí trabajando.

Solo que si sabías algo más de Iago y las niñas.

Lo mismo que tú, que ha subido y que todo bien.

Vale, vale.

¡Laura, pon champán a enfriar que esta noche tenemos fiesta!

¿De qué habla? Nada, luego te cuento.

Oye, cierra la puta boca. Sí, señor comisario.

A sus órdenes, señor comisario. Gilipollas.

¿Qué me has llamado?

No, no, a ti no, cariño. Luego te llamo y te cuento.

¿Vale? Un beso.

¿Tú qué tienes, cuatro años?

Eh... ¿No te parece un poco raro? ¿El qué?

Estamos en hora punta

y no nos hemos cruzado ni a un puto coche.

Bueno, habrá un corte de tráfico.

Ya. ¿En ambos sentidos?

Todo empezó con el apagón.

Al grano, Carlota, por favor.

Escúchame.

No fue solo en Madrid, Iago.

El apagón fue en todo el mundo.

Fue global.

Afectó a todos los continentes.

Nadie sabe qué lo provocó ni por qué.

¿Qué quieres decir?

Puede que afectara también a La Pasarela.

Bueno, estoy casi segura.

Míralo, ni "Perry".

Llama a comisaría.

(Interferencias)

Hostia, la radio no funciona.

Sin cobertura.

Eh, mira, ahí, Santos.

Pero ¿qué...?

Pero ¿qué hostias hace un autobús ahí en medio?

Ni puta idea.

Después de hablar contigo anoche, intercepté un mensaje.

¿Qué mensaje?

¿De la directora?

"¡Soy Susana!" Susana...

"Escúchame, es que no hay tiempo."

Susana, ¿qué ha pasado? ¿Y Adriana?

"¿Qué ha pasado? No me lo puedo creer.

¡Iago, por favor!"

No, no... ¡Susana!

No puede oírte, es un mensaje grabado.

Están en peligro.

Podemos arreglarlo, Iago.

¡Hola!

Parece vacío.

(Música amortiguada)

(Música)

¡Hola!

¡Policía! ¿Hay alguien?

Pero ¿qué cojones está pasando aquí?

"Voy a Almería a ver a mis padres, los tengo abandonados.

¿Con la parienta? Qué va,

ella se queda con el peque.

Me voy, que pierdo el bus. Buen viaje, compañero.

Suerte esta noche. Venga... "

Me cago en mi puta vida.

Llevamos el autobús a una nave de la Científica

para que lo analice

y a ver si mientras, identificamos a la gente que iba ahí.

¿Alguien ha llamado a la mujer de Moya?

Sí, María está intentando localizarla.

No han podido desaparecer así, sin más.

Bueno, a lo mejor les obligaron a bajar.

¿Habéis pedido la lista de los pasajeros?

Sí, estamos en ello.

Y tenemos a tres unidades peinando la zona y de momento, nada.

Perdón.

Iago, ¿tú no estabas arriba?

Voy para allá.

¡Márquez! ¡Márquez!

¿A dónde coño va ahora?

Ténselo, ténselo un poco más.

Sí, pero suelta más cable que no llega a la caja.

Vale.

Tenga cuidado con el trenzado, por favor.

Vale. Y el cable, déjelo ahí detrás.

Vale.

Vale.

Carlota, ¿qué haces aquí?

Hola, Márquez.

Y esto, ¿qué cojones es? ¿Qué está pasando, Iago?

¡Ya está, gallego! ¡Vale!

Hemos recibido un mensaje de La Pasarela.

Era Susana.

¿Y? ¿Están bien?

El mensaje se ha cortado, pero...

Todavía no lo sabemos.

¿Me puedes explicar que pelotas está pasando, Iago?

Susana intentaba decirme algo.

Necesitamos contactar con La Pasarela

para saber qué pasa. ¿Y eso cómo se hace?

Con una antena de amplio espectro, más grande.

Ah, bueno, sí, claro, una antena de amplio espectro.

¿Y de dónde carajo la vamos a sacar?

Tenemos un plan.

Es la torre de telecomunicaciones más importante del país

y la novena más grande del mundo.

220 metros de altura.

El Pirulí.

No me jodas.

Señor Márquez, señor Sebas,

deben llevar puesto el pinganillo en todo momento,

si no, no podré guiarles por el edificio.

Lo más fácil será acceder al recinto.

Buenas...

Para eso son las acreditaciones falsas.

Carlota accederá desde otro lado.

Una vez dentro, tendrá que acceder a la torre.

e instalar un dispositivo que nos permitirá conectarnos

directamente a sus antenas.

Estoy dentro.

Iago, por tu madre, espero que todo esto salga bien.

Tranquilo, señor Márquez, van bien, van bien.

Ahora a la derecha. No, no, a la izquierda. A la izquierda.

Carlota esquivará los contenedores y accederá a la zona de antenas.

¿Y ahora qué?

Deben seguir por el pasillo de la derecha

y después cruzar la sala de la izquierda.

Deben acceder a la sala de control

y desactivar los sistemas de seguridad.

Así, Carlota podrá entrar en el ascensor

y subir a lo alto de la antena.

Vamos.

Buenas.

Hola, buenos días.

Y recuerden: lo más importante es pasar desapercibidos.

¡Eh, vosotros!

¿Nosotros? Vosotros, sí.

Sois de peluquería y maquillaje, ¿no?

¿Peluquería? ¿Maquillaje?

Sí, ya sé leer, joder. ¿Dónde coño estabais?

Venid conmigo, entramos en 15 minutos. ¡Vamos!

¡Plató 5! ¡Vamos, vamos, vamos!

¡Venga!

No, no, ¿qué hacen? No, no, señor Márquez.

¿Qué hacen? Están yendo en dirección contraria.

Tienen que dar esquinazo a esa funcionaria en cuanto puedan.

La madre que te parió, Iago... ¿Maquillaje? ¿En serio?

Joder, gallego, vete pensando algo,

que tenemos de maquilladores lo que tú de bailaor flamenco.

Ya, ¿y qué quieres que quieren? Con esos cuerpos serranos,

no los iba a poner de especialistas de acción.

Carlota, tienes a seguridad encima.

Disculpe, señorita.

Usted no puede estar aquí.

Esto es una zona restringida. -Ah, perdón.

¿No es aquí lo de "Operación Triunfo"?

Perfecto. Voy a subir.

Espera, espera, Márquez y Sebas tienen problemas.

¿Cuánto tardarán? No lo sé.

Carlota, me gustaría aprovechar

para agradecerte todo lo que nos estás ayudando.

No podríamos hacerlo sin ti.

A ver cómo lo hacéis, porque apenas hay tiempo.

Señor Márquez, señor Sebas,

desháganse de esa funcionaria inmediatamente.

Iago, ¿y ahora qué? Un momento, por favor.

Este edificio tiene más pasillos que un laberinto.

Pero ¿dónde cojones se han metido?

Iago, ¿vamos bien por aquí?

Ahora deben subir las escaleras.

El siguiente pasillo.

(TV) "A punto de terminar su reinado de Miss Universo, España,

cómo le ha cambiado la vida..."

"Así se centrará más en llevar de la mano a su esposa

y vivir este año tan importante..."

(SUSURRANDO) Estamos dentro.

Perfecto. Cámaras de seguridad intervenidas.

Continuamos.

Carlota, ya tengo las cámaras de seguridad bajo mi control.

Ahora puedes entrar en el ascensor sin problemas.

Joder, ya era hora.

¿Y todavía no han encontrado a nadie?

Puede que se trate de un secuestro.

Tanta gente es muy raro. -No, no, no.

Poneos ahí que ahora os la limpio.

Pues es lo que hay.

¿Y Sebas?

-No sé, se ha ido a buscar un pedido.

Y Andrés, ¿no estaba contigo?

Sí, pero ha tenido que marcharse, ya sabes.

Cómo huele eso, ¿no estarán los dos juntos de romería por ahí?

No me consta.

Ponme una sin. Doble.

¿Qué está pasando, Santos? ¿Que?

Si cruzan este pasillo, estarán a dos puertas de la salida.

Uy, es Anne...

¿Anne? ¿Qué Anne? ¿La conoces?

La conoce todo el mundo.

Si es Anne Igartiburu, La de las campanadas.

¿Y? Nada, que trabaja muy bien.

No me jodas, Sebas. ¡Que es mi amor platónico, joder!

¿Qué dices?

Anne... ¿Qué hace este?

que las campanadas del año pasado, las mejores,

un espectáculo...

Trabaja muy bien, que no se equivoca nunca.

-No es tan difícil, solo hay que contar hasta 12.

-Ya, bueno, pero, según como se haga...

¡Laura!

Andrés, ¿dónde estás?

¿Dónde voy a estar? En el trabajo con Santos.

Anda, dile algo a tu amigo, Santos.

Hola, Andrés.

Bueno, pero... Ya, bueno, claro... -¡Eh, vosotros!

-Lo hace usted muy bien. -¡Vosotros!

Señor Márquez, señor Sebas, tengan cuidado, la tienen encima.

¿Me puedes explicar qué está pasando?

(SUSURRANDO) No puedo hablar.

¿Ahora no puedes? Entonces ¿cuándo?

No se te ocurra colgarme, Andrés.

"El oeste del país y lluvias que podrían ser localmente fuertes

y acompañadas de tormentas en las costas gallegas.

Lluvias y precipitaciones que avanzarán a lo largo del día...

Qué tal, Albert, ¿cómo estás? Pero...

Ah, que estás liado aquí con el tiempo, claro."

¿Cómo?

Que los parió...

¡Ah, que estamos en directo! Que venga otro guardia de seguridad,

que se han colado dos gilipollas en el directo del tiempo.

Fíjate el norte, siempre lluvia. Andrés...

¿Te estoy viendo en la tele, Andrés? Laura, mi amor,

ahora no puedo hablar, luego te veo en casa, ¿vale?

Que me ha colgado.

Vamos con el pronóstico, seguimos avanzando con las lluvias.

que pueden ser fuertes y al final de la jornada...

Vale, Carlota, ahora solo tienes que conectar el comunicador

a la antena de amplio espectro.

Activado.

Lo tenemos. ¡Lo tenemos!

Lo siento, Laura.

No vuelvas a ocultarme nada sobre mi hija.

Laura... No es el momento, luego hablamos.

¿Me recibe, Pasarela?

Aquí DH-4 emitiendo desde la Tierra.

¿Me recibe, Pasarela?

DH-4 emitiendo desde la Tierra. ¿Me recibe, Pasarela?

¿Me recibe, Pasarela?

Susana, ¿estás ahí?

Susana, por favor, responde.

Cariño, estoy aquí.

Dime que estás bien.

Si me estás escuchando,

solo quiero que sepas que te echo muchísimo de menos.

A ti y a la niña.

Os quiero con toda el alma.

Susana, por favor, responde.

La historia se repite.

¿De qué cojones estás hablando, Iago?

Ya perdí a mi mujer y a mi hija.

En el Edificio Victoria, ¿se acuerda?

Ahora está pasando de nuevo. Cállate de una puta vez.

Hablas como si mi hija estuviera muerta y no lo está, ¿me oyes?

Iago, ¿me oyes?

Venga.

Pero ¿vosotros no tenéis casa o qué?

Todo el mundo a descansar. De aquí no se va ni Dios.

Voy a hacer unas tortillas, Andrés, ayúdame.

Bueno, yo me voy a recoger al niño a la guardería

y lo dejo con la niñera.

-Total, en casa tampoco tenemos nada que hacer.

-Tranquilo, gallego, si hay que ir a Houston se va.

Las vamos a encontrar, ya lo verás.

María, María, ven.

Cualquier cosa, yo te aviso.

Venga, chao.

Bueno, qué, Carlos, ¿sin rastro de los viajeros?

-Ni una huella ni pisadas...

Nada.

-Bueno, pues por hoy es suficiente.

Chicos, mañana más y mejor.

Id recogiendo, que nos vamos. Muchas gracias

(Música)

# Preguntándome a ver si llegas.

# Pero, por favor... #

¿Bea?

(CHISTA) No te preocupes, tú sigue durmiendo.

¡Es tu radio!

La guardaba María en el trastero. Sigo siendo una genia, ¿recuerdas?

-Ya les he dicho que no va a funcionar.

-Bueno, pero tampoco perdemos nada.

Vale, ¿ves ese cable? Enchúfalo aquí, porfa.

¿Qué estáis haciendo con eso? Contactar con Susana.

¿Con ese trasto?

Yo hablaba con los muertos. ¡Ja, sí, claro!

¿En serio? Sí.

Varias veces.

La madre que me parió.

Vamos, vamos, vamos...

¿Ya está?

Casi.

No, hazlo tú, por favor.

Su...

Hola, Su...

Soy Bea, tu hermana.

(Ruidos)

Estoy aquí con mamá y con papá.

Bueno, están todos.

También está Iago.

(Ruidos)

Tenemos muchas ganas de verte.

A ti y a la pequeñaja.

No sabemos nada de ti.

Por favor... Por favor, Susana, contesta.

Contesta, venga, vamos...

Por favor, contesta, vamos.

Susana, por favor.

Será mejor que volvamos a guardarla.

(Ruidos)

¿Qué es eso? Parece un código.

No.

No, son números, es código morse.

Voy a por un boli.

-¿Qué pasa? -Hola, amor, busca un boli, corre.

Cuatro. (AMBOS) ¡Cuatro!

Cuatro. -Cuatro.

Cero. -¡Cero!

-¡Cero! -Cero.

Tres.

Tres. -Tres.

Dos. -Cuatro, cero, tres, ¡dos!

¡Uno!

Uno...

Ocho. Ocho.

Ocho.

Tres.

Cuatro.

Siete. Dos, uno...

Siete.

Se pierde.

¿Ocho?

Cuatro.

Cinco.

Cinco

¿Esto qué cojones es?

¿Es un teléfono?

¿Y si los movemos? No, no, no...

Son coordenadas.

¿Cómo?

40 grados...

(BEA) Eso es en España.

40, 32...

18...

34... ¿Esto es un uno o es un siete?

Siete. Seguro es que no les pongo el palito. Es un siete.

¡74!

Cinco.

Eso es El Espinar, en Segovia.

Creo que vienen, señor Márquez.

Ya casi estamos.

Tienes que girar a la derecha.

Tranquila, no se lo perderían por nada del mundo.

(LAURA) ¡Bea!

(SEBAS) ¿Seguro que es aquí?

¿Iago, qué pasa? ¿Por qué no están aquí?

No lo sé.

(Ruidos)

¡Ahí abajo! ¡Vamos, vamos!

¿Susana?

¿Eres...?

¿Eres tú?

Hola, papá.

La primera vez que subí a La Pasarela,

pasaron cinco años en la Tierra.

Hubo un apagón que nos desconectó de la Tierra

y de pronto se invirtió el tiempo.

Algo muy grave ocurrió en La Pasarela.

Tenéis la mente más sucia...

Vamos al aeropuerto, ¿verdad?

Te vamos diciendo.

Lo siento, no puedo cambiar la ruta, me meten en un lío.

Iago, no te habrás cargado el coche, que aun está por pagar.

El coche está bien, requisado por la Policía.

Yo te mato, Iago, te mato.

¿Me puede explicar qué cojones es esto?

Yo no puedo hacer nada. Y ahora, a currar.

Márquez tenemos un X45 en una sala de apuestas de Ciudad Lineal.

Iago, tú no estarás dando el palo en la sala de apuestas, ¿verdad?

¡No disparen, no disparen!

¡Alto, alto!