RTVE Digital ha recuperado todas las tempordas de Estoy vivo, pero la serie... ¡ya ha estrenado la cuarta con un trepidante episodio en el que el humor y la ciencia ficción han tenido el protagonismo! También un apagón que ha cortado la conexión con la Pasarela y la aparición de una joven que vuelve del más allá ¿De quién se tratará? ¡Te contamos los mejores momentos del capítulo 40!

La normalidad ha vuelto a la familia Vargas , dentro de las peculiaridades que tienen. Márquez ha recuperado a su mujer y sus hijas, pero nada era ya como antes. Laura ya no es Laura, sino Marta Beltrán, una hermana melliza de Laura que se ha inventado la Pasarela y que ahora es socia de Sebas en el Revuelo. Bea, por su parte, se ha independizado con sus amigas, pero, ¿y Susana?

Un apagón global que podría haber a la Pasarela

Como hiciera España, los chicos de Vallecas ganan el torneo del barrio, aunque durante su transcurso ocurrió un suceso llamativo: se fue la luz. En ese momento no se preocuparon porque volvió al instante, pero cuando Iago quiso volver a la Pasarela no pudo.

El apagón fue más importante de lo que pensaban, y así se lo explicó Carlota: "No fue solo en Madrid Iago. El apagón fue en todo el mundo. Fue global, afectó a todos los continentes. Nadie sabe qué lo provocó ni por qué. Puede que afectara también a la Pasarela".

00.47 min Estoy vivo - Un apagón global afecta a la Pasarela

La preocupación y desesperación se apoderan del Enlace por no poder ver a su mujer y su hija. Pero no es el único fenómeno extraño que ha pasado. Santos y Márquez encuentran un autobús abandonado en una carretera por la que no hay coches. En el autocar solo encuentran las pertenencias de los pasajeros, pero ni rastro de ellos.