Alejo Sauras: "La temporada ha sido muy bonita, pero muy dura"

Su verdadero nombre es DH65, aunque todo el mundo le conoce como Yago. Parece una persona de lo más normal, aunque hay veces que demuestre lo contrario, pero es un enlace. Yago y Márquez, "tío" y "sobrino" e inseparables en Estoy vivo, el thriller policíaco en el que se mezclan la comedia, las historias de amor, la amistad y los sucesos sobrenaturales. Mañana estrena su cuarta temporada y hoy en Tarde lo que tarde charlamos con uno de sus protagonistas, Alejo Sauras.

"Es complicado. En líneas generales, la serie habla de las segundas oportunidades. Nuestro protagonista que es Javier Gutiérrez y antes Roberto Álamo. Es un buen policía que por un accidente que no tenía que ocurrir acaba perdiendo la vida. A ese lugar al que se va cuando fallecemos, al llegar, no le estaban esperando porque él no tenía que fallecer. Entonces, le dan la oportunidad de volver a la tierra y continuar con su vida con algunas anotaciones. Por ejemplo, no puede recuperar su cuerpo porque su cuerpo se ha perdido, entonces le ofrecen otro cuerpo, que en este caso es el de Javier Gutiérrez", explica Alejo.

Dos dimensiones, en las que el tiempo transcurre de forma diferente: la Pasarela y la Tierra. A esta Pasarela pertence Yago, el personaje que encarna Alejo Sauras. Es un enlace y su misión es acompañar a las personas fallecidas que llegan desubicadas a ese lugar y que no saben muy bien por dónde tienen que ir. Sin embargo, su caso es una excepción y su verdadera misión consiste en acompañar a Márquez en la Tierra para asegurarse de que todo va bien y que Márquez también cumple la suya.

Más valor al humor Así es como comienza la serie de Estoy vivo que mañana estrena ya su cuarta temporada. Nuevos capítulos en los que el humor está más presente que nunca: "Este año, en esta temporada, los creadores han querido darle un poco más de humor a la serie. ¿Por qué? Pues no lo he hablado con ellos, pero me imagino que porque hace falta, porque es necesario. Yo particularmente creo que los creadores de contenido, sobre todo los buenos como Daniel Écija, siempre son también psicólogos de la sociedad y trabajan en base a lo que el público le gustaría recibir. Y en este caso, por el añito que llevamos tan estupendo han considerado que el humor era necesario". Un humor que para Alejo es imprescindible en su día a día y así se atreve a describirlo: "De todos los sentidos que tenemos, el que más placer nos produce es el humor, digan lo que digan. Por lo menos el más largo".

Para toda la familia Hemos escuchado en alguna ocasión a Javier Gutiérrez decir que se trata de una serie "consigue sentar a toda la familia en el sofá", algo que Alejo Sauras suscribe: "Los españoles somos especialmente familiares y esta serie esta enfocada desde ese punto de vista, desde el de la familia. Empieza con un policía queriendo recuperar a su familia por encima de todo y sigue avanzando con la creación de la familia", explica nuestro invitado. ¡Hasta a él le podremos ver esta temporada con su propia familia! Y desde la amistad. Márquez y Yago son inseparables en la serie y en la vida real. Alejo nos cuenta que su relación con Javier es fabulosa: "Terminamos de rodar y a mí lo que más pena me daba era dejar de trabajar con él porque trabajar con Javier Gutiérrez, a parte de una escuela en sí porque no terminas de aprender de él, es una persona que, hablando poco porque es gallego, si le observas, cada día puedes aprender una barbaridad de cosas. Y, además, esas ocho, diez, doce o catorce horas que te pasas rodando, que a veces son muy largas, se hacen muy cortas cuando las pasas riendo. Y con él, las pasas así", confiesa Alejo.