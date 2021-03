Los actores de Estoy vivo esperan con entusiasmo el estreno de la cuarta temporada este miércoles, y más después de su presentación, en la que RTVE Digital pudo hablar con sus protagonistas. Javier Gutiérrez, Alejo Sauras y Cristina Plazas cuentan a los impacientes seguidores de la serie todo lo que espera en estos nuevos capítulos. ¡No te pierdas las entrevistas con Iago, Márquez y Laura! ¿O ya no es Laura? ¡Sigue leyendo y descúbrelo!

Alejo Sauras y su homenaje a Luis Aragonés

Alejo Sauras ya está acostumbrado a sufrir por amor en Estoy vivo, y nosotros parece que debemos hacer lo mismo, porque lo que viene en la cuarta temporada no se queda atrás. “A Iago le pasan cosas que él no desearía que le pasaran. Él ya no vive en La Tierra, ha formado su familia, tiene una hija preciosa y está muy enamorado, y viven en la Pasarela por una cuestión de seguridad. La niña es fruto de dos mundos y hay que protegerla”, explica sobre la feliz vida de Iago.

Pero todo cambia cuando baja a La Tierra: “Hay un apagón mundial que afecta a todo el planeta y no saben muy bien por qué, cuando vuelve la luz, la vía de transporte que él tiene para volver a la Pasarela se ha cerrado temporalmente, no sabe por qué”. “El personaje va a sufrir, ya no solamente por Susana, sino porque tiene una hija ahí arriba a la que no ve, y eso genera un sufrimiento y una angustia terrible”, cuenta en la entrevista.

01.39 min Estoy vivo - Alejo Sauras: "El personaje de Iago va a sufrir"

Y entonces, ¿qué ha pasado con Susana? El mismo Sauras nos da la respuesta: “Anna Castillo no forma parte del elenco fijo de esta temporada, pero Susana sigue formando parte de nuestras vidas y sigue haciendo algunas cosas”.

En cambio, también le vamos a ver disfrutar de sus encuentros con famosos por la Pasarela, y en esta temporada va a haber uno muy especial con Luis Aragonés: “La verdad es que para mí fue bonito rodar eso porque fue una persona que hizo mucho por el deporte de nuestro país y a la que todos estamos muy agradecidos por aquellos que nos dio casi de llorar de alegría todos, y para mí fue muy bonito hacerle ese homenaje”, ha explicado Alejo.