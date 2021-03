Así ha sido el cameo de Anne Igartiburu en 'Estoy vivo'

Este miércoles ha sido el gran estreno de la cuarta temporada de Estoy vivo, y lo ha hecho con un apagón que ha afectado a todo el mundo, incluida la Pasarela. Pero para este capítulo, que ya tienes disponible como toda la serie en RTVE Digital, al elenco de actores se han sumado tres cameos, entre ellos, el de Anne Igartiburu. ¡Te contamos cómo han sido!

Anne Igartiburu, el amor platónico de Sebas

Los Vengadores de Vallecas necesitan una antena de amplio espectro, y la más grande de nuestro país se ve desde casi cualquier punto de Madrid: El Pirulí. Para intentar conectar la Pasarela con La Tierra, Sebas, Márquez y Carlota se cuelan en las instalaciones de Torrespaña para subir a la gran torre de comunicación.

Los dos amigos, tienen que pasar desapercibidos, pero no lo consiguen, y los llevan hasta los pasillos de los platós de Televisión. Allí se encuentran con nada más y nada menos con Anne Igartiburu. La presentadora de Corazón, es el amor platónico de Sebas, y el camarero no pierde la ocasión de poder hablar con ella, alabando sus últimas campanadas ante la mirada de Márquez que no puede creer lo que está viendo. "No es tan difícil, solo hay que contar hasta doce", dice la vasca en su intervención.

"Hoy se estrena “Estoy Vivo” en RTVE. Gracias a todo el equipo por cuidarme y hacerme partícipe de vuestro trabajo con este pequeño cameo con Javier Gutiérrez, Jesús Castejón (¡qué ilusión me ha hecho!). Os esperamos esta noche en TVE. Alejo Sauras, Anna Castillo y resto de elenco de actores que admiro", ha escrito la presentadora en su Instagram.

Anne se ha mostrado muy ilusionada también con su aparición: "Me ha emocionado mucho participar en la serie y compartir secuencia con Jesús Castejón y Javier Gutiérrez. ¡En nuestro Pirulo! Un placer participar con el equipo y ver el rodaje desde dentro", ha declarado para RTVE Digital.

El segundo rostro conocido de la casa en participar en Estoy vivo ha sido Albert Barniol. En su huuda, Sebas y Márquez se cuelan sin querer en el plató de El Tiempo, que en ese momento estaba emitiendo en directo ¡Todo un momentazo!